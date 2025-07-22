郭智輝稱救災努力程度100分 謝龍介轟：人民給你0分

對於經濟部長郭智輝昨就丹娜絲風災的救災工作打一百分，國民黨立委謝龍介今日砲轟，人民給你0分。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕丹娜絲颱風重創台南，經濟部長郭智輝昨在立法院備詢被問到對救災工作打幾分，郭表示，「就我們努力的程度，就是一百分」。對此，國民黨立委謝龍介今日砲轟，你說100分？人民給你0分。該下台就下台，不要再拖著整個全台灣陪你丟臉。

謝龍介表示，台南這次丹娜絲風災，房子壞、水電斷、人民苦成這樣，結果郭智輝說這次「表現100分」。這樣不夠，硬要搬出921大地震來比，還反問「921多久才復電？」。921是百年大地震，死傷無數，是台灣人心裡永遠的痛。一個中度颱風救災搞砸，還敢拿這種國殤級災難來替賴政府擦脂抹粉？「郭智輝，你不是當事人，沒那個感受，就不要亂類比、亂發言！這叫什麼？叫沒心沒肺！」

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「你說100分？人民給你0分，懂嗎？」謝龍介批評，台南救災牛步，連自家綠委都看不下去，還在那邊表現100分。民進黨若還有一點點羞恥心，就別再讓這種尸位素餐的部長在全國人民面前出現。郭智輝該下台就下台，不要再拖著整個全台灣陪你丟臉。

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