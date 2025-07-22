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川普盟友出重手！美眾議員以「偽證罪」刑事舉報聯準會主席鮑爾

2025/07/22 11:49

美國總統川普（左）2017年11月2日在白宮宣布提名鮑爾（右）出任聯準會主席。如今鮑爾遭川普盟友刑事舉發，指控其就總部大樓翻修案對國會偽證，引發爭議。（路透資料照）美國總統川普（左）2017年11月2日在白宮宣布提名鮑爾（右）出任聯準會主席。如今鮑爾遭川普盟友刑事舉發，指控其就總部大樓翻修案對國會偽證，引發爭議。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《福斯新聞》（Fox News）21日獨家報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）捲入政治風暴。佛州共和黨籍聯邦眾議員、川普總統盟友魯納（Anna Paulina Luna）已正式向司法部提出刑事舉報，指控鮑爾犯下偽證罪。

佛州共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna），指控鮑爾犯下偽證罪。（美聯社資料照）佛州共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna），指控鮑爾犯下偽證罪。（美聯社資料照）

此舉是川普保守派陣營要求提前撤換鮑爾的最新動作，儘管鮑爾當年正是由川普提名出任聯準會主席。

魯納在遞交司法部的信函中指出，鮑爾在兩個具體場合宣誓作證時說謊。第一是6月25日於參議院銀行委員會，就聯準會總部「埃克爾斯大樓」（Eccles Building）翻修案作證時，鮑爾否認工程中包括私人餐廳、高級大理石、水景設施與屋頂花園等奢華項目。但國會調查人員審閱的最終設計圖則顯示這些設施確實存在。

第二起被指控的場合，是鮑爾致函白宮預算管理局（OMB）局長時，將裝修預算從19億美元增至25億的變更形容為「微不足道」。魯納指出，實際文件顯示變更內容在性質與金額上皆屬重大，鮑爾的說法明顯不實。

偽證在美國屬重罪，最高可處5年徒刑及罰款。司法部目前尚未表態是否受理此案。

據《抵押貸款專業人士》報導，鮑爾已否認所有指控，並指示啟動內部看門狗調查（watchdog probe），針對翻修成本進行全面審查。聯準會官網近期也上傳了裝修導覽影片與說明資料。

本案也牽動政治脈絡。川普長期對鮑爾未順從降息主張頗有微詞，儘管最近他聲稱「極不可能」會在任期屆滿前解除其職務。但部分溫和派共和黨人擔憂，若真的罷免鮑爾，將引發金融市場動盪。

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