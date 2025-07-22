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股東振奮 ? 特斯拉財報發布前夕 馬斯克自曝 : 重返辦公室睡覺

2025/07/22 14:12

美媒指出，特斯拉執行長馬斯克在特斯拉財報發布前，重返「辦公室睡覺」。（彭博）美媒指出，特斯拉執行長馬斯克在特斯拉財報發布前，重返「辦公室睡覺」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）似乎又重返一週工作7天的瘋狂模式，並重返辦公室睡覺。這對於即將公布特斯拉財報的股東來說，應是一項振奮人心的好消息。據報導，馬斯克在上週六（19日）透過社交平台X表示，如果小孩不在身邊，我就會重回一天工作七天，我就在辦公室睡覺。

美媒《紐約郵報》報導，馬斯克在DOGE任職期間，大幅削減政府開支，抗議者為了反對他而焚燒特斯拉汽車，並在全球不同地方的展廳進行示威，導致特斯拉品牌留下持久的損害，也讓特斯拉股價遭受創傷。而馬斯克也看到特斯拉股東們的擔心，認為他的時間被分散給白宮職位和馬斯克其他5家公司，包括 X、SpaceX、xAI、Neuralink 和 The Boring Company。

美媒指出，馬斯克在2024年7月支持川普重返白宮時，特斯拉當時的股價約每股250美元，在川普就職後，特斯拉股價一度上衝至歷史高488.54美元。但好景不常，隨著關稅恐慌氣氛達到頂點、電動車銷量直落，特斯拉股價在今年4月份跌破215美元。

馬斯克因先前的力挺川普，導致特斯拉銷售下滑。數據顯示，今年上半年，特斯拉汽車銷量為72萬1000輛，較去年同期下降13%，低於華爾街分析師預期的97萬輛目標

特斯拉在今年第2季售出約38萬4000台電動車、符合市場下修的預期。華爾街預測，特斯拉上季每股盈餘將達約0.4美元、低於去年同期的0.50美元。如果獲利再次下降，這將是特斯拉連續第6個季下滑。

若真是如此，特斯拉過去8季盈餘將有6季呈現下滑態勢。值得注意的是，特斯拉以2025年每股盈餘預估值計算的前瞻本益比仍高達180倍。

美媒指出，於投資者來說，最重要的是聽到馬斯克重新積極領導特斯拉，並計劃留在公司一段時間。

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