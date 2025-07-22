台電拚10天全面復電 經長自評滿分、藍委酸吐血

國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）

〔記者劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風造成全台100萬戶停電，台電19日已全面復電。國民黨立委陳菁徽表示，歷經10天才恢復電力。這樣的表現，經濟部長郭智輝自評100分，她聽到差點吐血。

陳菁徽表示，日前一位老太太因為停電點蠟燭， 結果引發火災致死；一位里長因為停電，呼吸器停止運轉， 送醫宣告不治。這樣的救災復原速度，經濟部長還覺得很努力了，甚至反問當年921大地震時，花了多久才回復？

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陳菁徽說，拿一個中度颱風跟台灣近代損傷最嚴重的天然災害相比，這是什麼卸責的心態？拿過去的大災難，讓全台灣人傷痛心思的記憶，為自己的無能辯護，為自己無法守護好台灣人民的安全推卸責任。

陳菁徽批評，有這種阿Q精神，自我喊話自我安慰的想法，光是出現在腦中就已經非常可悲。竟然還敢沾沾自喜的說出來，不只讓人覺得諷刺，在災民耳裡更是尖銳無比、痛心難受。

陳菁徽表示，再看到中南部滿山滿海的光電板廢棄物，摧殘山河海岸，破壞美麗台灣。一場中度颱風，吹出綠能產業的殘破不堪，吹散人民對政府的信任，吹垮國家能源的韌性。

陳菁徽表示，嘉義地區因為風災，滯洪池太陽光電案場嚴重損毀，有許多光電板殘骸仍散布岸邊，地方居民擔心影響環境汙染。所以立法院安排考察，結果 #環境部長竟然沒有出席，因為另有行程。結果行程曝光，是為了跟棒球拉拉隊一起推廣「看球兼環保」的活動。

陳菁徽感嘆，事情輕重緩急分不清楚，急迫且重要的本務工作卻缺席。這樣的情況也不是第一次發生，因為環境部對於光電板破壞環境的事情，長期以來也就是這樣的態度，標準鬆散，一大堆但書就是開綠燈，所以才會出現高雄、屏東的山坡地，砍樹來鋪光電板。民進黨錯誤的能源政策，導致能源韌性差，嚴重破壞生態，除了讓綠友友賺到錢之外，真的想不到任何好處。

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