晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電拚10天全面復電 經長自評滿分、藍委酸吐血

2025/07/22 11:19

國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）

〔記者劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風造成全台100萬戶停電，台電19日已全面復電。國民黨立委陳菁徽表示，歷經10天才恢復電力。這樣的表現，經濟部長郭智輝自評100分，她聽到差點吐血。

陳菁徽表示，日前一位老太太因為停電點蠟燭， 結果引發火災致死；一位里長因為停電，呼吸器停止運轉， 送醫宣告不治。這樣的救災復原速度，經濟部長還覺得很努力了，甚至反問當年921大地震時，花了多久才回復？

陳菁徽說，拿一個中度颱風跟台灣近代損傷最嚴重的天然災害相比，這是什麼卸責的心態？拿過去的大災難，讓全台灣人傷痛心思的記憶，為自己的無能辯護，為自己無法守護好台灣人民的安全推卸責任。

陳菁徽批評，有這種阿Q精神，自我喊話自我安慰的想法，光是出現在腦中就已經非常可悲。竟然還敢沾沾自喜的說出來，不只讓人覺得諷刺，在災民耳裡更是尖銳無比、痛心難受。

陳菁徽表示，再看到中南部滿山滿海的光電板廢棄物，摧殘山河海岸，破壞美麗台灣。一場中度颱風，吹出綠能產業的殘破不堪，吹散人民對政府的信任，吹垮國家能源的韌性。

陳菁徽表示，嘉義地區因為風災，滯洪池太陽光電案場嚴重損毀，有許多光電板殘骸仍散布岸邊，地方居民擔心影響環境汙染。所以立法院安排考察，結果 #環境部長竟然沒有出席，因為另有行程。結果行程曝光，是為了跟棒球拉拉隊一起推廣「看球兼環保」的活動。

陳菁徽感嘆，事情輕重緩急分不清楚，急迫且重要的本務工作卻缺席。這樣的情況也不是第一次發生，因為環境部對於光電板破壞環境的事情，長期以來也就是這樣的態度，標準鬆散，一大堆但書就是開綠燈，所以才會出現高雄、屏東的山坡地，砍樹來鋪光電板。民進黨錯誤的能源政策，導致能源韌性差，嚴重破壞生態，除了讓綠友友賺到錢之外，真的想不到任何好處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財