焦點股》神達：AI訂單強勁 爆量上漲

神達AI伺服器佈局有成，備受外資青睞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）受惠於AI伺服器訂單大爆發，旗下美國加州廠產能吃緊，近期再租下兩座新廠因應客戶需求，目前稼動率處於高檔，管理階層看好全年營運審慎樂觀，激勵神達今日盤中股價爆量上漲，截至上午10時10分暫報79.4元，漲幅5.44%，成交量13.9萬張。

神達AI伺服器佈局有成，備受外資青睞，公開數據顯示，外資昨日大買神達2萬1171張，帶動神達單日上漲5.76%，收在75.3元，成交量14.7萬張。今日神達繼續受到追捧，開盤僅1個多小時，成交量就超過13萬張。

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神達近年伺服器出貨快速成長，尤其子公司神雲科技承接大客戶甲骨文（Oracle）AI相關專案，加上北美雲端客戶需求同步成長，使美國既有廠區產能吃緊。管理階層因此在加州新租兩處建物，預計下半年開始量產液冷機櫃等產品，供應北美市場。台灣竹南新廠預計第3季啟用，越南河內新廠則預估第4季量產，形成全球供應網絡。

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