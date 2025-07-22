晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國自食惡果！ Labubu出現大量山寨商品

2025/07/22 11:25

泡泡瑪特推出的玩偶拉布布（Labubu）出現山寨品拉芙芙（Lafufu），讓中國各地海關抓不勝抓。（圖擷自微博）泡泡瑪特推出的玩偶拉布布（Labubu）出現山寨品拉芙芙（Lafufu），讓中國各地海關抓不勝抓。（圖擷自微博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國玩具製造商泡泡瑪特所推出的玩偶拉布布（Labubu），在全球引起風潮一度引發搶購，不過，各類山寨品橫行的中國隨即有大批假貨銷往海外，被戲稱為拉芙芙（Lafufu），讓各地海關抓不勝抓。

從中國微博消息可以看到，河南省鄭州機場海關6月底對電商出口商品檢查時，發現大量做工粗糙的拉布布玩偶共2408個，後續確認為侵犯商標權的假貨。

此外，湖北省武漢郵局海關，本月初查獲拉布布盲盒假貨446個、玩偶1789件；廣東省黃埔海關轄下蘿崗海關，本月5日傳出發現一批未經申報的電商出口貨物，打開後赫然發現是7536個拉布布山寨玩偶，廣州海關後續更查獲逾4萬個準備出口的拉布布仿冒品。

中國網友們見狀議論紛紛，有不少人直呼正版拉布布本來就很醜了，結果山寨品更醜，真不知道是哪些人會買這些東西；還有部分網友表示，拉布布熱潮目前已經消退，山寨品拉芙芙可能很快也會沒有市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財