中國自食惡果！ Labubu出現大量山寨商品

泡泡瑪特推出的玩偶拉布布（Labubu）出現山寨品拉芙芙（Lafufu），讓中國各地海關抓不勝抓。（圖擷自微博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國玩具製造商泡泡瑪特所推出的玩偶拉布布（Labubu），在全球引起風潮一度引發搶購，不過，各類山寨品橫行的中國隨即有大批假貨銷往海外，被戲稱為拉芙芙（Lafufu），讓各地海關抓不勝抓。

從中國微博消息可以看到，河南省鄭州機場海關6月底對電商出口商品檢查時，發現大量做工粗糙的拉布布玩偶共2408個，後續確認為侵犯商標權的假貨。

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此外，湖北省武漢郵局海關，本月初查獲拉布布盲盒假貨446個、玩偶1789件；廣東省黃埔海關轄下蘿崗海關，本月5日傳出發現一批未經申報的電商出口貨物，打開後赫然發現是7536個拉布布山寨玩偶，廣州海關後續更查獲逾4萬個準備出口的拉布布仿冒品。

中國網友們見狀議論紛紛，有不少人直呼正版拉布布本來就很醜了，結果山寨品更醜，真不知道是哪些人會買這些東西；還有部分網友表示，拉布布熱潮目前已經消退，山寨品拉芙芙可能很快也會沒有市場。

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