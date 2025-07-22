新任Astronomer執行長在Coldplay親吻鏡頭風波後首次發表聲明

Astronomer CEO安迪拜倫與人事總監克莉絲汀卡伯特，日前在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TikTok）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國AI公司「Astronomer」執行長安迪拜倫（Andy Byron）與人事總監克莉絲汀卡伯特（Kristin Cabot）日前在Coldplay演唱會偷情遭「親吻鏡頭（Kiss Cam）」抓包，而偷情畫片曝光後迅速在全球網路瘋傳並引發輿論風波，安迪拜倫隨後辭去職務。Astronomer新任執行長迪喬伊（Pete DeJoy）在Coldplay親吻鏡頭風波後，週一（21日）首次發表聲明，指Coldplay親吻鏡頭風波讓Astronomer成為家喻戶曉的名字，希望將帶領公司走出這段引發全美關注的「病毒式事件」。

綜合媒體報導，安迪拜倫因婚外情在Coldplay演唱會上被「親吻鏡頭」當眾拍下，引發輿論風波，已於近日辭去職務。Astronomer在LinkedIn發聲明表示，領導階層應為行為與責任立標，惟安迪拜倫未達標準，因此正式離任，並由公司聯合創始人暨產品長迪喬伊暫代執行長職務。

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迪喬伊在Coldplay親吻鏡頭風波後，週一（21日）首次發表聲明，指Coldplay親吻鏡頭事件讓公司在過去幾天獲得媒體的廣泛關注，這是許多公司，更別說Astronomer這樣在資料與AI領域中一個小角落的新創能遇到這種關注，對於公司團隊來說，這種關注是既陌生又超現實。雖然他從未希望過會發生這種情況，但現在Astronomer已成為家喻戶曉的名字。

面對這次風波，迪喬伊稱，Astronomer從不迴避挑戰，近10年的創業歷程，我們一次又一次地經受考驗，每一次考驗都讓我們更加強大。

迪喬伊表示，他將懷著全心全意致力於關懷員工、服務客戶的承諾，擔任公司執行長職務，希望帶領公司走出這段引發全美關注的病毒式事件。

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