晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大暑來襲 9成5勞工喊要「高溫假」

2025/07/22 09:50

yes123求職網日前進行一項「高溫上工與消暑商機調查」（業者提供）yes123求職網日前進行一項「高溫上工與消暑商機調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台各地持續飆高溫，今（22）日更是24節氣中的「大暑」，無論內外勤上班族都有「降溫」的需求，根據yes123求職網的調查，每年6至8月的酷熱天氣，高達7成勞工有戶外工作需求，不少上班族自任因高溫導致易疲、沒耐性甚至易怒，影響工作效率，因此，此次調查結果，高達95%勞工期盼要「高溫假」。

全球面臨極端氣候，近年台灣夏季的氣溫持續飆高，社會各界更加關注「高溫假」、「高溫津貼」議題，yes123求職網日前進行一項「高溫上工與消暑商機調查」，調查顯示，6至8月的夏季，高達7成勞工「有需要」到戶外工作，但其中過半數（52.4%）的雇主並沒有主動提供預防高溫的措施。相同問題詢問資方，也僅有不到5成（47.2%）企業「主動」提供預防高溫的措施，導致近半（48.1%）勞工曾因處理公務而曬傷，甚至52.8%的勞工曾因此而中暑。

詢問企業「主動提供」的預防高溫措施，包含「提供飲料（水）或補充鹽份」（56.5%）、「中午時段暫停工作」（44.8%）、「提供遮陽空間休息」（41%），以及「提供遮陽物品」（36.3%）、「增加休息時間」（32.9%）、「出勤日延後，或出勤地點改在室內」（28.8%）。

若勞工被要求「戶外高溫工作」，需給多少薪資？調查顯示，勞工期待一天工時８小時平均至少3083元，其中甚至有13.9%的人受訪者認為需達5000元以上，換算時薪385元，是最低工資190元的２倍；但企業願意提供的「高溫津貼」，每個月「上限」平均1630元，僅有勞方期望值的69％，且僅有約6成（59.7%）的企業願意提供。

此次調查也再度出現高達95.4%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，但其中過半（52.1%）支持「有行業與職務的限制」；43.3%則支持「不分行業與職務」。針對戶外工作部分，高達97%支持「高溫津貼」，平均每個月補貼，期望值約在3000元上下。相反的，雇主們僅有49.8%「贊成」實施高溫假，其中44%認為應有行業與職務的限制，僅5.8%為「不分行業與職務」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財