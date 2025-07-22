大暑來襲 9成5勞工喊要「高溫假」

yes123求職網日前進行一項「高溫上工與消暑商機調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全台各地持續飆高溫，今（22）日更是24節氣中的「大暑」，無論內外勤上班族都有「降溫」的需求，根據yes123求職網的調查，每年6至8月的酷熱天氣，高達7成勞工有戶外工作需求，不少上班族自任因高溫導致易疲、沒耐性甚至易怒，影響工作效率，因此，此次調查結果，高達95%勞工期盼要「高溫假」。

全球面臨極端氣候，近年台灣夏季的氣溫持續飆高，社會各界更加關注「高溫假」、「高溫津貼」議題，yes123求職網日前進行一項「高溫上工與消暑商機調查」，調查顯示，6至8月的夏季，高達7成勞工「有需要」到戶外工作，但其中過半數（52.4%）的雇主並沒有主動提供預防高溫的措施。相同問題詢問資方，也僅有不到5成（47.2%）企業「主動」提供預防高溫的措施，導致近半（48.1%）勞工曾因處理公務而曬傷，甚至52.8%的勞工曾因此而中暑。

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詢問企業「主動提供」的預防高溫措施，包含「提供飲料（水）或補充鹽份」（56.5%）、「中午時段暫停工作」（44.8%）、「提供遮陽空間休息」（41%），以及「提供遮陽物品」（36.3%）、「增加休息時間」（32.9%）、「出勤日延後，或出勤地點改在室內」（28.8%）。

若勞工被要求「戶外高溫工作」，需給多少薪資？調查顯示，勞工期待一天工時８小時平均至少3083元，其中甚至有13.9%的人受訪者認為需達5000元以上，換算時薪385元，是最低工資190元的２倍；但企業願意提供的「高溫津貼」，每個月「上限」平均1630元，僅有勞方期望值的69％，且僅有約6成（59.7%）的企業願意提供。

此次調查也再度出現高達95.4%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，但其中過半（52.1%）支持「有行業與職務的限制」；43.3%則支持「不分行業與職務」。針對戶外工作部分，高達97%支持「高溫津貼」，平均每個月補貼，期望值約在3000元上下。相反的，雇主們僅有49.8%「贊成」實施高溫假，其中44%認為應有行業與職務的限制，僅5.8%為「不分行業與職務」。

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