波動中求漲更要穩 這檔平衡型基金攻守兼顧

近期隨著關稅結果逐漸明朗、部分晶片輸中解禁、企業第二季財報優於預期等，帶動股市氣勢、指數頻創歷史新高。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕儘管今年四月遭逢川普關稅亂流，但整體來看仍呈現股匯雙強態勢，市場人士指出，近期隨著關稅結果逐漸明朗、部分晶片輸中解禁、企業第二季財報優於預期等，帶動股市氣勢、指數頻創歷史新高，但投資人居高思危的風險意識還是要有，預期股債平衡配置的穩健策略還是今年投資主旋律。

第二季雖有關稅議題攪局，但大多數市場都順利回到關稅前的價位，甚至創新高，資金暢旺加上通膨緊繃情況有所緩解，亦帶動債市火力，就境外已核備的基金類型表現而言，今年上半年的股債平衡型基金衝勁更甚於美股基金，凸顯有股有債平衡配置，能有效發揮分散布局優勢與上有攻下有守的靈活性。

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理財達人分析，配息題材加上績效相對不易大起大落，平衡型基金始終有一群固定的擁護者，基金觀測站的最新統計也顯示此類型基金總規模持續穩穩地站在兆元大關以上。

進一步看最受國人青睞、持有金額最多的前三名平衡型基金表現，年初迄今以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金表現最佳，漲幅達5.62%，該基金在這一波關稅戰的低點以來，也上漲超過一成，值得留意的是該基金在同類型中的一年或三年期波動風險也是最低，顯示經理團隊的資產配置功力。

基金專家指出，市場動盪時期，收益表現能安定人心，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金成立超過26年，粉絲遍及全球，過去五年資產規模成長超過七倍，主因就在於經理團隊固守穩健為前提的「高股利、高債息」策略奏效，布局傳統股債資產之外更納入混合性資產，達到配置分散和廣納收益來源的多重目的。若是想再擴大投資範圍，相同經理團隊操盤的富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金也值得觀察納入。

面對瞬息萬變的市場，股債平衡策略下半年將繼續撐起穩定整體投資組合的重任， 資產管理業者分析，儘管面臨川普政策的不確定性，近期數據多顯示全球經濟活動穩定增長，而美國企業獲利強韌、中國經濟自谷底回溫，也同步激勵股市續漲。就長期投資角度，當前像是史坦普500、那斯達克指數皆已來到歷史新高價位，任何風吹草動都容易造成市場陷入大幅震盪，時值美國超級財報週以及緊接而來的8/1對等關稅談判期限，短線波動不容忽視。

國人持有金額前三大股債平衡型基金績效一覽（%）

基金/績效% 今年來 過去半年 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 5.6% 4.3% 安聯收益成長基金AT累積（美元） 5.2% 3.9% 摩根多重收益基金-JPM多重收益（歐元）-A股（每季派息） 3.7% 2.9%

資料來源：境外基金觀測站截至6月底之國人持有規模前三大境外平衡型基金。理柏資訊，原幣績效截至2025/7/20，依績效排序。製表：記者吳滋雅。

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