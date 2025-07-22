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美國信評展望蒙陰霾 ! 惠譽 : 全美25％產業前景下調為「惡化」

2025/07/22 10:44

惠譽評級在2025年中更新，將約25%的美國各行業前景下修為「惡化」。（法新社）惠譽評級在2025年中更新，將約25%的美國各行業前景下修為「惡化」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國信評機構惠譽（Fitch Ratings）在2025年中更新報告，將約25%的美國各行業前景下修為「惡化」，主因是政策不確定性升高、經濟成長放緩，以及利率高檔盤旋的預期。據報導，惠譽將2025年美國GDP成長預測自1.2%微幅上調至1.5%，但預計成長動能將會隨著時間的推移而放緩。

該文指出，美國於7月4日通過的稅收與支出法案，凸顯美國財政前景所面臨的長期挑戰，並可能對健保相關產業帶來壓力。此次稅改搭配先前稅收優惠延長的政策組合，預期將使政府整體財政赤字長期維持在GDP的7%以上，並推升政府債務占GDP比率至2029年達135%。

具體而言，對Medicaid（聯邦醫療補助）支出的削減，以及對《平價醫療法案》（ACA）市場資格的調整，將衝擊醫療服務提供者與保險業者。其他產業方面，稅制變動預料僅帶來有限利多。

4月關稅政策宣布後，一度使資金與流動性環境吃緊，但隨著最嚴重的關稅措施被延後執行，目前情勢已有所緩和。不過，2025年美元明顯貶值，長天期美債殖利率仍居高不下，反映市場對美國財政長期走勢與關稅推升通膨的疑慮。

在信評方面，2025年第2季整體表現大致穩定。投資等級企業動能放緩，非投資等級（高收益）企業中，降評數量已超越調升，主要與個別企業發展有關。Fitch 預估2025年美國高收益債券違約率將升至4.0–4.5%，槓桿貸款違約率則上看5.5–6.0%。

展望未來，惠譽認為，未來的政策走向與產業特定風險，仍將是影響信評變化的關鍵因素。

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