黃金強漲登5週高點！原因揭曉

週一（21日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元與美債殖利率走弱，加上投資人對8月1日關稅談判期限即將鄰近感到不安，週一（21日）黃金價格上漲逾1%並觸及5週高點。

紐約黃金期貨上漲1.4%，報每盎司3406.40美元；黃金現貨價上漲1.3%，報每盎司3394.23美元，是6月17日以來最高。

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《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「隨著8月1日期限靠近，市場面臨各種不確定性，這確實對黃金帶來支撐力。」根據歐盟外交官員，有鑑於難以與美國達成公平、可接受的貿易協議，歐盟正在研究各種反制措施。

利率方面，芝商所FedWatch工具工具顯示，交易員預測聯準會（Fed）9月有59%的機率升息。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，整個Fed都應該受到檢視。

有關美國提早降息的說法正甚囂塵上，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）可能被替換、Fed官員組成可能重塑的說法，讓市場感到不安。

資料顯示，全球最大黃金消費國中國上個月共買進63公噸黃金，是1月以來最低水準，6月白金進口量也比前1個月下滑6.1%。

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