H20重返中國市場對美、中戰略意涵 專家給出一致性看法

專家認為H20晶片重返中國，將為中國爭取時間，同時也為美企來一些喘息的機會。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著輝達重返中國市場，再度引發市場對於美中科技戰爭論，不過，專家則給出一致看法，認為H20晶片重返中國，將為中國爭取時間，提振其國內工業，同時也為美企來一些喘息的機會。

CNBC報導，專家表示，對於美國來說，輝達的回歸，可能有助於鞏固美國在全球人工慧能領域的實力。對於中國而言，它可以為該國爭取時間，因為它繼續走自己的道路，來建立與輝達競爭，並跟上人工智慧軟體開發的步伐。

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Futurum執行長紐曼（Daniel Newman）表示，這是1種棘手的關係，凸顯了輝達設計的圖形處理單元（GPU）的戰略重要性，這些單元目前支撐著世界人工智慧。這種關係是共生的，但我確實相信中國此時此刻更需要美國的技術。

而塔克沙西拉研究所副所長科塔斯坦（Pranay Kotasthane）指出，輝達成功地在訓練和運行人工智慧應用程式所需的半導體市場上獲得了強大的地位，這不僅是因為其硬體，還因為開發人員在此基礎上構建的名為CUDA的軟體平台受歡迎程度，此圍繞輝達的產品創建了1個“生態系統”，事實證明，該生態系統對其用戶來說具有粘性。

他表示，H20重返世界第2大經濟體將“為中國爭取時間”，以提振其國內工業，但這也會為美國公司帶來一些喘息的機會。

他進一步說明，黃仁勳表示，中國是輝達最大的市場，擁有50%的人工智慧開發人員，如果這條道路完全關閉，像輝達這樣的美國公司將發現很難提高收入，並將其重新投資於下1輪研發。他說，限制對最先進晶片的獲取可能是合理的，但擴大限制範圍沒有戰略意義。

因美國的出口限制，將加速中國的國內努力，中國一直在尋求促進其國內半導體行業的發展，特別關注人工智慧晶片。

雖然，目前中國模型開發商仍然更喜歡使用輝達的硬體，因為國內的替代AI堆疊，尤其是華為的軟體開發環境仍然難以使用，並且缺乏輝達產品的深度和靈活性。

不過，DGA-Albright Stonebridge Group合夥人Paul Triolo表示，中國的發展方向和對國內AI晶片供應商的追求不太可能改變。最終，中國的AI模型開發人員將不得不過渡到國內的AI堆疊。

事實證明，輝達的晶片在訓練需要處理大量數據的大型AI模型方面非常有效。這些AI模型在聊天機器人等產品中的實際運行稱為推理。這個過程可能需要不同類型的晶片，中國科技巨頭和初創公司都在努力開發。

然而在晶片領域，當重點轉向推理時，中國的機會可能會到來，Global X ETFs研究總監Tejas Dessai表示，那時對低成本、高效處理器的需求可以擴大，我們相信中國大型科技公司的定製晶片項目最終可以滿足這一需求。

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