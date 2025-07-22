晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

8/1大限另1種談判策略！貝森特：高關稅壓力 迫使貿易夥伴達成更好協議

2025/07/22 08:29

美財政部長貝森特表示，從8月1日起對一些國家實施高關稅，「將對這些國家施加更大壓力，迫使它們達成更好的協議」。（彭博）美財政部長貝森特表示，從8月1日起對一些國家實施高關稅，「將對這些國家施加更大壓力，迫使它們達成更好的協議」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅大限為貿易夥伴帶來更大壓力，美財政部長貝森特表示，從8月1日起對一些國家實施高關稅，「將對這些國家施加更大壓力，迫使它們達成更好的協議」，他表示，川普總統的貿易談判「重要的是協議的質量，而不是協議的時機」。

CNBC報導，貝森特的言論表明，他認為川普總統計劃對主要貿易夥伴徵收巨額關稅（已推遲至8月1日）與其說是簽署協議的最後期限，不如說是另1種談判策略，旨在迫使受影響的國家默許對美國有利的條款。

當被問及是否可以延長8/1最後期限以允許正在進行富有成效談判的國家時，貝森特說：「我們將看看總統想要做什麼。」這一想法近幾個月來得到了政府官員的認可。

但是，如果我們以某種方式反彈，我認為更高的關稅水平，將給這些國家帶來更大壓力，迫使它們達成更好的協議。

貝森特指出，我們的貿易夥伴被告知，利率可能會回落至4月2日的水平。

我們可以繼續談判，但我們會繼續快速推進談判，但我們不會為了達成交易而倉促行事。

自4月2日宣布對貿易夥伴徵收高額關稅以來，川普的關稅截止日期已多次調整，人們懷疑 8 月 1 日的截止日期是否會保留，或者政府是否將其視為讓貿易夥伴坐到談判桌前的另1種手段。

另1個跡象表明，貝森特將8月1日徵收的關稅視為另1種談判工具。他週一表示，政府「更關心高品質」的貿易協議，而不是在8月1日之前達成協議。貝森特表示，這裡重要的是交易的質量，而不是交易的時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財