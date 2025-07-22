8/1大限另1種談判策略！貝森特：高關稅壓力 迫使貿易夥伴達成更好協議

美財政部長貝森特表示，從8月1日起對一些國家實施高關稅，「將對這些國家施加更大壓力，迫使它們達成更好的協議」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅大限為貿易夥伴帶來更大壓力，美財政部長貝森特表示，從8月1日起對一些國家實施高關稅，「將對這些國家施加更大壓力，迫使它們達成更好的協議」，他表示，川普總統的貿易談判「重要的是協議的質量，而不是協議的時機」。

CNBC報導，貝森特的言論表明，他認為川普總統計劃對主要貿易夥伴徵收巨額關稅（已推遲至8月1日）與其說是簽署協議的最後期限，不如說是另1種談判策略，旨在迫使受影響的國家默許對美國有利的條款。

請繼續往下閱讀...

當被問及是否可以延長8/1最後期限以允許正在進行富有成效談判的國家時，貝森特說：「我們將看看總統想要做什麼。」這一想法近幾個月來得到了政府官員的認可。

但是，如果我們以某種方式反彈，我認為更高的關稅水平，將給這些國家帶來更大壓力，迫使它們達成更好的協議。

貝森特指出，我們的貿易夥伴被告知，利率可能會回落至4月2日的水平。

我們可以繼續談判，但我們會繼續快速推進談判，但我們不會為了達成交易而倉促行事。

自4月2日宣布對貿易夥伴徵收高額關稅以來，川普的關稅截止日期已多次調整，人們懷疑 8 月 1 日的截止日期是否會保留，或者政府是否將其視為讓貿易夥伴坐到談判桌前的另1種手段。

另1個跡象表明，貝森特將8月1日徵收的關稅視為另1種談判工具。他週一表示，政府「更關心高品質」的貿易協議，而不是在8月1日之前達成協議。貝森特表示，這裡重要的是交易的質量，而不是交易的時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法