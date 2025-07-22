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駁斥趙少康關稅32％說法 謝金河：台灣稅率還躺在川普桌上！

2025/07/22 07:26

針對趙少康的說法，謝金河在臉書直言：「台灣的關稅還躺在川普的辦公桌上！」並提醒民眾冷靜思考，關於稅率「哪一次不是川普親口說的」？（資料照）針對趙少康的說法，謝金河在臉書直言：「台灣的關稅還躺在川普的辦公桌上！」並提醒民眾冷靜思考，關於稅率「哪一次不是川普親口說的」？（資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布新一輪關稅政策預計將於8月1日正式生效，不過台灣的關稅稅率尚未公布。前中廣董事長趙少康21日卻爆料聲稱「我得到的消息就是32%」，行政院對此駁斥趙的說法。財信傳媒董事長謝金河21日晚間在臉書發文直言：「台灣的關稅還躺在川普的辦公桌上！」並提醒民眾冷靜思考，關於稅率「哪一次不是川普親口說的」？

謝金河表示，趙少康宣布台灣關稅稅率32%，逼得經濟部長郭智輝，中經院院長連賢明都跳出來澄清，過去他不斷強調，關稅的談判是國家大事，絕不是一黨之私，不必拿關稅稅率作為政治攻防。謝金河提到，關於趙少康的32%版本，他也聽說了很多版本，但通常是僅供參考，因為最後拍板的人一定是川普。

謝金河強調：「從4月2日川普拿著手板宣布各國稅率，到4月11日宣布豁免90天，到7月9日前後，川普又宣布新一輪關稅稅率，然後又宣布對巴西50%，對俄羅斯100%......大家冷靜，仔細想一下，有哪一次不是川普親口說？」

謝金河提到，川普招商、連台積電投資1000億美元，他也把魏哲家叫來身邊，一起開記者會，川普把這些都當成他的政績，絕對不會假手他人；而台灣的關稅還在「討價還價」，最後也很可能是川普親自宣布的，也許會和印度，瑞士等同榜也說不定。

謝金河認為，台灣的稅率是多少，不是台灣有多麼高強的談判手段，而是要看台灣要讓出多少籌碼。他舉例，像印尼對美零關稅，而且加碼採購美國商品400億美元，換來的是從32%到19%。謝金河對此直言：「台灣要更低的關稅，絕對沒有白吃的午餐，是看我們要讓多少？這是國家的事，不是一黨之私的事！趙少康可以隨便講講，大家隨便聽聽就好！只有川普說了算！」

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