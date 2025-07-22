美股收盤》科技巨頭本週公布財報 美股多收漲、台積電ADR跌0.59％

美國華爾街主要指數21日大多收漲，其中標普與那指創新高，僅道瓊微跌。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國Alphabet和特斯拉（Tesla）等科技巨擘本週將公布財報，加上投資人看好可能有貿易協議降低美國關稅措施對經濟造成的衝擊，種種因素激勵美股。美國華爾街主要指數21日大多收漲，其中標普與那指創新高，僅道瓊微跌。

綜合媒體報導，Google母公司Alphabet在23日公布財報前股價上揚，特斯拉（Tesla）也同樣將於23日公布財報，兩企業是「七巨頭」中率先公布業績的企業，Alphabet21日收盤上漲2.72%，特斯拉則是微跌0.35%。蘋果上漲0.62％、亞馬遜上漲1.43％。台積電ADR方面則是下跌0.59%，收在238.85美元。

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在Alphabet與其他大型科技股帶動，標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高。標普在2025年已上漲約7%，而那指則上漲了近9%。

道瓊工業指數微跌19.12點或0.04%，收44323.07點。

標準普爾500指數小漲8.81點或0.14%，收6305.60點。

那斯達克指數上漲78.52點或0.38%，收20974.18點。

費城半導體指數小升6.80點或0.12%，收5739.42點。

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