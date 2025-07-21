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傳中芯5奈米製程良率達70％ 專家直斥捏造的

2025/07/21 22:45

傳中芯國際5奈米製程良率已提升至60%至70%。（路透）傳中芯國際5奈米製程良率已提升至60%至70%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技媒體《Wccftech》21日報導，據傳中國晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）已將其5奈米製程的良率提升至60%至70%之間，這標誌其達到追求7奈米以下晶圓生產的非凡里程碑，不過，該消息引人質疑，有專家直指此傳言是捏造的。

報導說，中芯採用其7奈米製程生產麒麟9000S處理器，震撼半導體業，顯示中國已縮小與美國的科技差距，並準備好與美國公平競爭。去年底又傳出中芯成功開發其5奈米製程，不過令人驚訝的是，華為最先進的手機系統單晶片（SoC）仍保留7奈米曝光技術。

最新的傳言稱中芯的5奈米良率達60%至70%，但並不是所有專家買單此說。

該消息是由微博帳號「定焦數碼」（Fixed Focus Digital）所披露，他提到上述良率，並暗示中國最終將邁入晶圓製造新階段。他也聲稱，這些良率約與三星3奈米的環繞式閘極（GAA）製程相同，該製程用於三星Galaxy Z Flip 7的Exynos 25000處理器。

關注產業動態、撰寫個人電子報的X 帳號@Jukanlosreve指出，中國消息來源對他說，「定焦數碼」捏造此傳言。

@Jukanlosreve之前曾披露，中芯國際計畫2025年之前完成5奈米晶片開發，但由於使用較舊款的深紫外光機（DUV），而非先進的極紫外光機（EUV），因此成本預估高出50%。EUV是高效率量產5奈米以下製程晶圓的必要設備。

報導說，基於中芯5奈米開發完成的時間表，@Jukanlosreve的不認同不足為奇。

再者，華為麒麟X90筆電處理器採用中芯的7奈米製程，由於70%良率才符合量產的商業與財務可行性，因此「定焦數碼」的說法令人質疑，因為中芯尚未利用此所謂的進展生產出任何值得關注的產品。

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