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跟股神一樣神！台積電市值追平巴菲特的公司

2025/07/21 21:55

《彭博》最新統計，截至7月21日，台積電的市值約1兆美元，追平波克夏海瑟威。《彭博》最新統計，截至7月21日，台積電的市值約1兆美元，追平波克夏海瑟威。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》最新統計，截至7月21日，台積電的市值約1兆美元，追平股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）。

台積電17日舉行第二季法說會，繳出超狂財報，第二季獲利超預期，毛利率達58.6%，締造每股純益達15.36元單季新高。

台積電董事長暨總裁魏哲家還指出，受惠AI、機器人、HPC需求強勁，帶動台積電先進製程需求續維持高檔，客戶並沒有任何需求改變，上修台積電今全年美元營收達30%，優於前2季預估中間值25%。

除了海外擴廠外，台積電也持續在台灣擴產，魏哲家說，政府的支持下，台積電計劃在未來數年內，在國內興建11座晶圓廠和4座先進封裝設施。正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。

受強勁的AI需求推動，台積電業績亮眼，股價也表現出色。截至上週五（18日）收盤，台積電ADR市值約1.2兆美元。

另外，根據《彭博》最新統計，截至7月21日，台積電在台股的市值約為1兆美元，追平波克夏海瑟威。

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