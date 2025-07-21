AI熱潮帶動晶片股猛漲 輕忽1因素恐使投資人欲哭無淚

美媒指出，晶片熱潮使輝達成為全球市值最大企業，然而晶片股前景越來越晦暗不明，因為投資人似乎輕忽了關稅因素。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《華爾街日報》21報導，人工智慧（AI）熱潮使今年晶片類股走高，並使輝達成為全球市值最大公司，然而晶片股的前景看起來越來越晦暗不明，因為投資人似乎輕忽了一個因素：關稅。

美國總統川普上台後，威脅對晶片進口課徵關稅，並隨即對晶片、藥品、銅與木材產業啟動232條款調查，該調查可能導致關稅的實施。川普已承諾對銅課徵50%關稅，並表示接下來就輪到藥品與晶片。

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然而投資人對此大多不以為意。自4月展開調查以來，費城半導體指數已上漲43%，距歷史高點已不遠。

川普希望透過關稅施壓，讓晶片產線轉移美國，但產線的轉移十分複雜。首先，晶片常在不同的生產階段中穿梭往來於不同國家之間。即使是在亞利桑那州生產的晶片，也可能被送至中國或馬來西亞進行測試與封裝，然後裝置進一支iPhone中，再送回美國。

同時，即使推出獎勵措施，也沒有簡單途徑讓晶片製造大規模回到美國，建立1座新晶片廠需耗時多年，其中，最先進晶片廠動輒耗資數百億美元建造，而目前多數先進晶片是在亞洲生產。即使近年美國晶片製造成長，至2032年，預估全球也僅有14%晶片有望在美國生產。

報導稱，關稅可能輕易造成傷害。川普不太可能僅止於對晶片進口課徵關稅，根據伯恩斯坦研究的分析，去年相關進口約450億美元，規模相對較小。晶片直接進口僅佔去年全球晶片銷售總額6305億美元的一小部份。

因此，美國政府可能對電子產品與其他產品中的非美製晶片課徵關稅，這樣的衝擊嚴重許多，去年光是進口的手機就達1140億美元，其中60%的價值來自內部的晶片。

TD Cowen分析師加蘭特（Paul Gallant）推測，電子產品內的晶片可能被課徵25%關稅，與川普的鋼鋁與汽車零組件的關稅相同，並可能再對筆電、手機等電子產品課徵另外10%關稅，這樣將不可避免提高價格、抑制需求。

針對特定國家課徵的關稅也是不利因素，川普已威脅對歐盟課徵30%關稅，而包含艾司摩爾（ASML）等一些關鍵晶片製造設備，可能因此受新關稅波及。

再者，從汽車到家電的下游廠商也面臨挑戰，價格升高與供應鏈改變可能引發干擾，新冠疫情時期的晶片短缺已證明此狀況，因此，被AI炒作而震撼的投資人不應輕忽關稅帶來的真正風險。

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