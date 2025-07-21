工安再出意外》台積電高層震怒 漢唐：檢討改善、負責到底

嘉義科學園區先進封裝廠區工安事故，供應鏈傳出，7月16日工安事故跟上次5月下旬吊掛作業引發死傷相似，引起台積電高層震怒。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）嘉義科學園區先進封裝廠區工安事故頻傳，近2個月以來共發生5起工安意外；供應鏈傳出，7月16日工安事故跟上次5月下旬吊掛作業引發死傷相似，引起台積電高層震怒，承包商漢唐（2404）表示，今天已赴勞檢單位說明，也會與下包商檢討改善，負責到底。

台積電嘉義先進封裝廠於今年5月20日，發生1名工人從4樓高鷹架墜落，造成重傷；過幾天，又有1名工人意外被堆高機輾到小腿粉碎性骨折；5月26日上午承包商洋基工程進行P1廠區變電箱吊掛作業，變電箱卻意外掉落並砸中工人，緊急送醫搶救卻不治。

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台積電嘉義先進封裝廠7月16日，P2廠區卻又發生工人被吊掛百公斤重的機電用冰水管砸到，經送醫搶救後，因傷勢過重仍宣告不治；20日又發生板車翻車意外，幸無人傷亡。

供應鏈傳出，7月16日工安事故跟上次5月下旬吊掛作業引發死傷相似，引起台積電高層震怒。承包商漢唐表示，今天已赴勞檢單位說明，將會與下包商檢討改善，負責到底。供應鏈廠商認為，台積電在工地安全已算是國內把關嚴格的廠商，漢唐又是長期合作的夥伴，才相隔1個半月，竟再度發生憾事，實在令人不解。

台積電指出，板車翻覆意外，土建工程部分於第一時間自主停工，主承包商依規定通報主管機關，事件發生原因進一步釐清中，預期現場完成復原後，這部分的相關工程隨即復工。不過，目前嘉義廠仍有部分系統工程尚未復工，以工地安全為優先考量。

台積電在6月初股東會上，工傷協會曾到場抗議陳情，希望台積電建廠的同時也要做好工安；董事長暨總裁魏哲家回應，生命無價，台積電很注重工安，若有做不足的地方，他代表公司致歉，並強調絕對不會賠錢了事，公司會不斷加強管理，工安也絕不能妥協。

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