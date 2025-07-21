紫光前台籍高管薛宗智：公司內部腐敗 趙偉國只知搶錢

2015年曾在台灣放話「買下台積電、合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，如今因貪汙被判處死緩。曾在該集團擔任採購副總裁的薛宗智表示，紫光內部腐敗嚴重，趙偉國「不是在做事，而是在搶錢」。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕2015年曾在台灣放話「買下台積電、合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，如今因涉貪超過14億元人民幣（新台幣57.4億元），被以貪污罪判處死刑，緩期2年執行。來自台灣、曾在該集團擔任採購副總裁的薛宗智受訪表示，紫光內部腐敗嚴重，並形容趙偉國「不是在做事，而是在搶錢」。對此，有網友留言說，「與中國劃清界線是明智之舉」。

紫光集團是北京清華大學1988年創立的產學合作企業，2009年透過「混合所有制」改革，引入民間資本與市場化機制。該集團曾被北京當局寄予厚望，承擔起發展國家高科技產業的使命，也成為清華大學產業化戰略的旗艦。

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曾任「護國神山」台積電採購處經理的薛宗智，2016年接受紫光邀約，前往旗下的長江存儲、新芯公司擔任採購副總裁。薛宗智近日接受《大紀元時報》訪問坦言：「大陸給錢不囉唆，當時直接開出年薪100萬美元（新台幣2942億元），加上司機、秘書、商務艙，誰不心動？」

但薛宗智在短短不到2年就選擇離開，並說紫光表面看似高薪與尊榮，實際上「整個公司內部充滿貪腐」。薛宗智指出：「趙董說他找我，是因為前一任採購主管太貪，但後來我發現，他自己的女朋友、朋友也都指定進貨供應商，完全違反招投標制度。」

薛宗智還透露，趙偉國曾問他如何防止採購貪污，他回答：「要讓人不貪，就必須給合理的薪資與制度。」他也將台積電的管理文化帶進紫光，包括道德條款與流程設計，「但制度再好也擋不住上頭干預」。

趙偉國1967年出生於新疆，1985年考入清華大學電子工程系，1996年取得碩士學位後加入紫光。2004年他創立健坤集團，2009年藉該公司入股紫光49%，並出任董事長。憑藉清華大學背景與大膽併購操作，他一度被稱為中國半導體領軍人物。

趙偉國在擔任紫光董事長期間，高調宣示要「買下台積電，合併聯發科」，進一步擴張勢力，並積極整並同方、TCL等企業，個人財富一度估計超過20億美元（新台幣588億元）。

而中國政府為打破美國技術封鎖，提升自主晶片能力，於2014年9月設立國家集成電路產業投資基金（「大基金」），一期資本達1387億人民幣（新台幣5686億元），二期資本更高達2041.5億人民幣（新台幣8368億元），專注於晶片製造、設計、設備材料等領域。

紫光成為「大基金」重點扶持對象，大舉投資與併購半導體企業，旗下設立長江存儲、新芯科技等關鍵子公司，吸引大量海內外人才加盟。但這場由國家資金支撐的擴張，最終卻成為失控的巨獸。2020年紫光爆發債務違約，2021年申請破產重整，原股東「清華控股」與「北京健坤」全部退出。2022年7月11日，北京智廣芯取得紫光100%股權。

不僅紫光垮台，「大基金」本身也淪為唐僧肉。華芯投資前總裁路軍與「大基金」總經理丁文武於2022年接連被查；趙偉國2022年７月遭帶走調查，2025年5月被判死緩、沒收個人全部財產，成為中國半導體發展中另一場失控的實驗。

薛宗智表示，趙偉國雖大談合法合規，實際卻反其道而行。他指出：「只要想做紫光的生意，就要先在他們蓋的樓盤買2套房，而物業管理的主管，正是他女朋友。這種利益綁樁的方式，形同變相回扣。」

薛宗智還透露：「你併購一家公司，我估價9億，他們卻花21億，差價去哪了沒人敢問。他（趙偉國）根本不是要做事，是要借國家之手撈錢。」

在與趙偉國一次對話中，薛宗智質疑：「國家投資你這麼多，利息這麼高，前5年根本不可能賺錢，你怎麼睡得着？」趙偉國回答：「這筆錢，你有想還才要緊張。」

薛宗智直言：「這就是美國說中國競爭不公平的原因，因為他們根本沒有成本概念。」

趙偉國當時還說：「這是一塊唐僧肉，今天我不拿，明天有林偉國、張偉國來拿。」這些話徹底讓薛宗智死心，決定辭職走人。

回到台灣後，薛宗智創立律芯科技，強調100% none China（百分之百沒有中國）。他表示，公司投資人、供應鏈、客戶全無中國背景，也完全不做中國市場生意。他直言：「中國企業沒武德，拿了產品就拆解，逆向工程。我寧願不賺這筆錢，也不出賣我的技術，否則會傷害我未來10年的發展。」

對此，有網友留言說，「薛宗智算是過來人，親身的體驗，見證中共權貴和紅頂富商無不貪腐成性，高科技的浮誇剽竊，金玉其外敗絮其中，把龐大資金打水漂！」、「趙偉國說對了一句話，在中共體制下，今天他不貪腐，明天有林偉國、張偉國來拿。因為這根本不是個法治國家，權力大於法律，有權的人為所欲為。只有中共垮台，中國才有機會走向正常國家」。

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