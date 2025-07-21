富豪藏金手法曝光 外媒揭放在「此處」最安全

由於地緣政治緊張及經濟不確定性，黃金成為投資人避風港。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC指出，今年金價已上漲約 25%，有錢人也趕搭黃金列車，今年富豪的黃金配置比例增加一倍多，有些富豪因擔心世界末日來臨，只買實體黃金，最安全的藏金處是由軍事碉堡改建而成的金庫，地點位於瑞士阿爾卑斯山。

報導稱，由於貿易戰和地緣政治緊張局勢，投資人選擇黃金作為避風港，推升金價今年已經上漲約 25%。

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由於投資人對黃金的需求大，以至於Costco 限制消費者每日可購買的金條數量。匯豐銀行最近對高淨值投資人進行一項調查發現，今年富豪的黃金配置比例增加一倍多，從5%增加到11%。

報導還指出，因貨幣波動、高通膨和文化親和力，亞洲和中東的投資人長期以來最愛買實體黃金。法國巴黎銀行財富管理全球投資長Edmund Shing表示，海外家族辦公室在實體黃金或黃金相關投資的配置比例達5%至10%。

對於短期黃金投資人，匯豐銀行分析師史蒂爾（James Steel）則說，投資實體黃金或ETF都具有吸引力。他補充，由於投資金條和金塊通常需要支付保險和倉儲費，因此需要更高的配置才能物超所值。

摩根大通私人銀行的朱里（Stephen Jury）稱，有些偏執的黃金投資人並沒有被黃金保管費用和最低購買金額嚇倒。他說，有些客戶覺得世界末日即將來臨，他們想持有實體黃金，並且知道那是屬於他們的金條，隨時可以拿走。

朱里表示，只有持有大量黃金（可能約 1 億美元，約台幣29.4億）的客戶，才可以參觀摩根大通位於倫敦的金庫。還有一些客戶希望保留他們的金條，其中一位客戶告訴朱里，計劃將金條埋在自家的花園裡。考量安全性以及在公開市場出售黃金比較困難，銀行建議不要將黃金放在家中。

對於尋求極致安全的投資者，也可以選擇由軍事碉堡改建而成的金庫。瑞士黃金保險（Swiss Gold Safe）營運長卡爾（Ludwig Karl）介紹，該公司在瑞士阿爾卑斯山深處擁有兩座這樣的金庫。他表示，有些客戶甚至會對瑞士黃金保險持有的黃金進行審計。

卡爾透露，該公司大多數客戶來自已開發國家，對政府或金融體系信任度較低，或者試圖通過在中立安全的國家持有銀行體系之外的貴金屬，以建立備用或保險計劃。

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