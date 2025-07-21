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歐洲石化業崩潰倒閉潮 路透：「沉沒中的鐵達尼號」

2025/07/21 20:00

歐洲石化行業正因工廠關閉潮而陷入困境。（法新社）歐洲石化行業正因工廠關閉潮而陷入困境。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在經歷多年的虧損，以及以中國為首的全球產能迅速擴張後，歐洲石化行業正因工廠關閉潮而陷入困境。路透報導，這就像是「沉沒中的鐵達尼號」。

高昂的生產成本和老化的工廠，讓歐洲生產商陷入困境，使得該地區越來越依賴乙烯和丙烯等初級化學品的進口，而這些化學品是塑膠、藥品和無數工業產品的基礎。NEOS創辦人Jim Ratcliffe表示：「當世界其他地區正在建造20多座石化工廠新裂解裝置時，歐洲卻在夢遊般地走向工業衰退。」

歐盟委員會本月回應，承諾支持乙烯和丙烯等對其工業具有戰略意義的化學品的國內生產。歐盟委員會計劃擴大國家援助，用於工廠現代化，並要求公開招標優先考慮歐洲製造的產品，但此舉可能為時已晚，無法扭轉損害。

義大利能源集團埃尼公司（ Eni ）工業轉型主管朱塞佩·里奇（Giuseppe Ricci）表示：「這就像身處鐵達尼號，你無法一直否認現實。你必須去尋找一艘救生艇。」

埃尼集團旗下的化學業務Versalis在過去5年中累計虧損超過30億歐元，因為該公司關閉義大利最後兩座蒸汽裂解廠，並投資20億歐元用於生物精煉廠和化學回收。

其他全球集團陶氏 （ DOW ）、埃克森美孚 （ XOM ）、道達爾能源 （ TTE ） 和殼牌 （ SHEL , SHEL.L ） 也在關閉或審查其歐洲化工資產。

歐盟8個國家3月發布的一份有關石化產業的文件稱，到2035年，由於歐洲可能關閉更多裂解廠，5萬個工作可能面臨風險。歐盟的工廠主要為中小型工廠，平均利用率低於80%，這一水準被認為是不經濟的。

顧問公司伍德麥肯茲表示，歐盟高達40%的乙烯產能（總計2450萬公噸）面臨高或中等關閉風險，其中包括自2024年底以來宣布的停產。

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