第二波房貸緊縮來勢洶洶 申貸戶碰軟釘子、被調高利率

現在房貸額度也變成一種稀缺資源。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年才剛過一半，就有銀行傳出短期內不受理房貸，甚至調高利率的舉動傳出，而且不單一家，而是不少家銀行都選擇跟進。房產業者分析，各家銀行目前都還在消化上半年的房貸申辦案件，排撥狀況並未得到緩解，加上年底又有一波交屋潮將至，此時傳出暫不受理，很有可能是保留額度應付年底新建案的交屋大潮。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，雖然國銀整體不動產放款比率逾26%，距離銀行法第72之2條上限30％仍有一段空間。但因房地產放款集中度不降反升，5月升至37.1％；在央行緊盯之下，國銀持續嚴審房貸，即使收支比達標，仍會以不同理由婉拒退件，民眾申貸需有心理準備。

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而「新青年安心成家購屋優惠貸款」的利息補貼即將進入最後一年的期限倒數，部分首購族仍想趕搭這波補貼列車，但有想要申請新青安的民眾指出，4月時曾詢問公股行庫新青安狀況，只得到要排隊等撥款的回覆，而且排撥時間已經拉到12月，房產業者分析，若以該案例來看，就是需要8個月時間才有機會排到新青安，對於即將迎來的交屋大潮，似乎是緩不濟急。

今年前5月 新青安受理與撥款件數年減33%

根據財政部統計，今年前5月新青安房貸全國共受理2.12萬餘件、撥款2.13萬餘件，對比去年同期全國受理件數近3.24萬件、撥款3.23萬件，不論是受理件數還是撥款件數年減幅均超過33%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸額度也變成一種稀缺資源，因此，公股行庫在承作交屋房貸比較保守時，有些案件湧入民營銀行，造成短期放款太快，銀行就會調控收件速度，避免資金快速大量流出，在以價制量的狀況下，可能會出現申貸戶到銀行碰軟釘子的情形，不然就是銀行會選擇條件較好的申貸戶承作。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然央行在去年第三季之後沒有進一步緊縮信用管制，但對於房地產放款集中度具體量化改善要求沒有鬆綁，且今年前五個月的使照核發量已經是18年來的新高，因此在交屋潮在年底將出現另一大潮的壓力下，行庫的可貸空間供不應求，勢必擠壓一般成屋買賣的貸款業務。

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