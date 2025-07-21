HARD OFF中台灣首店登場 民眾排隊搶購日式美學好物

日本最大二手連鎖商店HARD OFF進駐南投，縣長許淑華（左4）前往表達支持。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕全球擁有超過1000間門市據點的日本知名二手連鎖商店海德沃福集團（HARD OFF），進駐南投市家樂福大賣場，今（21日）開幕，吸引大批民眾排隊進店選購。南投縣長許淑華也到場關心支持，她表示，海德沃福以「Reuse 」再利用、資源循環、愛物惜物為核心經營理念，讓好物再生流通，將為南投縣推動資源循環與永續利用產生相當大的助力。

HARD OFF南投店，是海德沃福集團全台第七家、也是中台灣第一家分店，開幕前現場就聚集了大批民眾排隊等著進場，排隊人龍從店門口一直綿延到賣場入口，長達200多公尺。有民眾上午8點就來排隊，表示HARD OFF雖賣的是二手貨，但大部份看起來都像新的，且價格便宜許多，因此要來撿便宜。

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HARD OFF進駐南投，許多民眾前往選購二手服飾。（記者張協昇攝）

HARD OFF日本總公司社長山本太郎表示，該企業創立30多年，目前全球已有1000多家分店，預計在全台開設150家分店。南投店有2萬多件商品，包括從日本直送的花器、家飾品及陶瓷器皿等日式美學限定商品，更提供現金買斷收購服務。

許淑華也指出，一個國際級的指標性企業進駐，不僅可為南投經濟產業帶來活力與消費動能，更重要的是HARD OFF的核心經營理念，可為社會增加資源永續循環的管道，藉此改變大家的生活習慣，讓家中閒置但功能完好的物品，能夠找到新的主人、延續其價值，而不是丟棄成垃圾，希望大家多加利用。

日本知名二手連鎖商店HARD OFF進駐南投，開幕首日即吸引許多民眾進場選購。（記者張協昇攝）

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