2隻黑天鵝齊飛 全球上市公司獲利蒸發9.4兆、中企最慘

受到地緣政治緊張及經濟不確定性雙重干擾，全球上市公司獲利大幅縮水。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，根據顧問公司EY-Parthenon統計，全球近3500家年營收超過10億美元的上市公司，自2017年以來因地緣政治干擾和經濟不確定性，所流失的獲利達3200億美元（約台幣9.4兆）。中國企業受衝擊最大，在當地納入分析的833家企業中，有4成合計少賺730億美元（約台幣2.1兆）。

報導指出，EY-Parthenon主管佩爾松（Mats Persson）說，近年貿易摩擦及全球衝突等總經變化，加上政府政策和國際事件對企業價值和獲利的影響，堪稱數十年來之最。

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EY-Parthenon還發現，過去3年全球通膨捲土重來、俄羅斯入侵烏克蘭、英國公債市場震盪、以色列與哈瑪斯的衝突、川普重返白宮等事件，英國富時100指數市值的變化，大約4成都是在重大經濟或地緣政治事件爆發當天出現。

報導稱，接受調查的 3500 家全球上市公司中，有4分之1在2017 年至 2024 年期間的息稅折舊攤銷前利潤率（EBITDA）下降 5% 或更多。

其中，中國企業受到的衝擊最大，在當地納入分析的833家企業中，有4成合計獲利減少730億美元，主要集中在房地產、鋼鐵和營建等。

至於成功擺脫總經波動並繼續增加收益的企業的英國公司包括：時裝零售商 Next、化工集團 Croda、礦業公司 Rio Tinto 和工程集團 Spirax。美商的EBITDA優於同業、表現突出的企業，則是工業龍頭卡特彼勒（Caterpillar）、物流業者UPS、製藥公司輝瑞（Pfizer）和Merck，以及消費品巨頭嬌生（Johnson & Johnson）。

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