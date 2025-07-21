5銀行受害！織品公司設局詐貸3億犯罪手法曝光

檢警調查，鋕達實業公司負責人陳弘旻填寫國內信用狀申請書或以出貨後融資方式，動用已核准貸款額度，最終詐取5家銀行，金額高達3億餘元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕鋕達實業公司經營針織品買賣進口，並為補足資金缺口，涉嫌製作假交易合約，向5家銀行申請國內信用狀，短短兩年間詐取3億餘元。台北地檢署今（21）日偵查終結，依《詐欺銀行罪》及《商業會計法》等罪名，將公司負責人陳弘旻及會計陳儀君起訴。

起訴書指出，鋕達實業、英富得利實際負責人陳弘旻及會計財務陳儀君，二人為支應營運周轉，自2016年至2020年間，以購料周轉、營運周轉及開立國內信用狀等授信科目為由，分別向兆豐、板信、元大、台中商銀、星展銀行簽立總授信額度高達2億1600萬元。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，陳弘旻明知公司並未向平時合作的英富利得公司購買毛料，也未透過上方汽車貨運公司運送向英富利得購買的原料，卻指示會計財務陳儀君製作不實的買賣合約書、英富利得公司的統一發票，再冒用上方汽車貨運公司運送單據等文件，向5家銀行申請授信。

檢警發現，陳弘旻透過填寫國內信用狀申請書或以出貨後融資方式，動用已核准貸款額度，使5家銀行誤以為交易真實存在而核貸，最終詐取金額高達3億225萬1154元。

台北地檢署檢察官王繼瑩去年10月指揮台北市調處，搜索鋕達、鋕泰、英富利得公司，以及陳男等人住居所等處，並以被告身分約談陳弘旻，今依欺銀行罪、商業會計法等罪正式起訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法