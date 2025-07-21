不怕關稅 BMW iX純電休旅車頂級車型已被搶光

BMW總代理汎德本月導入全新的BMW iX豪華純電旗艦休旅車登台，接單量已達近300張，且頂級的BMW iX xDrive60 M Sport車型，每輛要價488萬元，首批配額已被搶光。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕進口車關稅炒得沸沸揚揚，BMW總代理汎德本月導入全新的BMW iX豪華純電旗艦休旅車登台，接單量已達近300張，且頂級的BMW iX xDrive60 M Sport車型，每輛要價488萬元，首批配額已被搶光。

汎德表示，這次共導入3款車型BMW iX xDrive45 Excellence、iX xDrive45 M Sport，以及旗艦層峰級的iX xDrive60 M Sport，建議售價分別為338萬元、368萬元、488萬元。

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全新BMW iX車頭採用嶄新造型設計的BMW飾光水箱護罩，車側以無窗框設計結合隱藏式車門把手，延伸至俐落的尾燈造型，呈現前衛的線條語彙。

首度標配M Sport運動化套件，擁有M專屬空力套件、21吋M輪圈與藍色M煞車卡鉗，打造更具張力與跑格的動感外觀。

內裝配備M多功能真皮跑車方向盤，搭配霧面深灰飾條與高光黑飾面，並導入M多功能跑車座椅，兼顧駕駛操控與乘坐舒適。

座艙設計並搭載懸浮式曲面螢幕與全新BMW Operating System 8.5系統，結合AR擴增實境導航，帶來沉浸式的駕駛體驗。

BMW手機數位鑰匙2.0更支援iOS與指定Android手機，結合Comfort Access免鑰匙系統與BMW手機數位鑰匙，即使未攜帶實體鑰匙，也能透過智慧型手機輕鬆完成解鎖與啟動。

全新BMW iX於動力系統上導入先進的碳化矽逆變器技術，大幅優化電能轉換效率。

iX xDrive45 車型換上容量更大的高壓鋰電池，最大馬力增加82匹至408匹，最高續航里程更一舉提升167公里，達到602公里；iX xDrive60車型則將最大馬力提升至544匹，續航里程推進至701公里。

同時搭載領先同級的主被動安全科技，配備全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統，結合360度環景輔助攝影、360度環景碰撞錄影、車況抬頭顯示器、遠端3D監控及超越對手的自動倒車輔助系統與變換車道輔功能等尖端科技。

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