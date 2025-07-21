晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

不怕關稅 BMW iX純電休旅車頂級車型已被搶光

2025/07/21 14:00

BMW總代理汎德本月導入全新的BMW iX豪華純電旗艦休旅車登台，接單量已達近300張，且頂級的BMW iX xDrive60 M Sport車型，每輛要價488萬元，首批配額已被搶光。（汎德提供）BMW總代理汎德本月導入全新的BMW iX豪華純電旗艦休旅車登台，接單量已達近300張，且頂級的BMW iX xDrive60 M Sport車型，每輛要價488萬元，首批配額已被搶光。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕進口車關稅炒得沸沸揚揚，BMW總代理汎德本月導入全新的BMW iX豪華純電旗艦休旅車登台，接單量已達近300張，且頂級的BMW iX xDrive60 M Sport車型，每輛要價488萬元，首批配額已被搶光。

汎德表示，這次共導入3款車型BMW iX xDrive45 Excellence、iX xDrive45 M Sport，以及旗艦層峰級的iX xDrive60 M Sport，建議售價分別為338萬元、368萬元、488萬元。

全新BMW iX車頭採用嶄新造型設計的BMW飾光水箱護罩，車側以無窗框設計結合隱藏式車門把手，延伸至俐落的尾燈造型，呈現前衛的線條語彙。

首度標配M Sport運動化套件，擁有M專屬空力套件、21吋M輪圈與藍色M煞車卡鉗，打造更具張力與跑格的動感外觀。

內裝配備M多功能真皮跑車方向盤，搭配霧面深灰飾條與高光黑飾面，並導入M多功能跑車座椅，兼顧駕駛操控與乘坐舒適。

座艙設計並搭載懸浮式曲面螢幕與全新BMW Operating System 8.5系統，結合AR擴增實境導航，帶來沉浸式的駕駛體驗。

BMW手機數位鑰匙2.0更支援iOS與指定Android手機，結合Comfort Access免鑰匙系統與BMW手機數位鑰匙，即使未攜帶實體鑰匙，也能透過智慧型手機輕鬆完成解鎖與啟動。

全新BMW iX於動力系統上導入先進的碳化矽逆變器技術，大幅優化電能轉換效率。

iX xDrive45 車型換上容量更大的高壓鋰電池，最大馬力增加82匹至408匹，最高續航里程更一舉提升167公里，達到602公里；iX xDrive60車型則將最大馬力提升至544匹，續航里程推進至701公里。

同時搭載領先同級的主被動安全科技，配備全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統，結合360度環景輔助攝影、360度環景碰撞錄影、車況抬頭顯示器、遠端3D監控及超越對手的自動倒車輔助系統與變換車道輔功能等尖端科技。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財