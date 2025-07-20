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華爾街億萬富豪大筆出脫輝達、超微 改買這家AI晶片股

2025/07/20 21:54

華爾街億萬富豪、最成功的投資經理人大衛泰珀（David Tepper ）最近大幅出脫輝達和超微，轉買同樣是人工智慧股博通。（取自網路）華爾街億萬富豪、最成功的投資經理人大衛泰珀（David Tepper ）最近大幅出脫輝達和超微，轉買同樣是人工智慧股博通。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街億萬富豪、最成功的投資經理人大衛泰珀（David Tepper ）最近大幅出脫輝達和超微，轉買同樣是人工智慧股博通。

大衛泰珀旗下的阿帕盧薩管理避險基金（Appaloosa Management hedge fund ）自1993年成立以來，年化總回報率超過28%，遠遠超過了標準普爾500指數過去32年約10.6%的年化報酬率。

泰珀最出名的是收購瀕臨破產公司的不良債。事實上，阿帕盧薩在1990年代被認為是一家垃圾債券投資精品店。這種逆向投資策略也經常延伸到他的股票投資組合。

輝達和超微等人工智慧股票在過去幾年股價飆升。泰珀從這些股票賺了不少錢。但他最近一直在出售這兩家晶片股票，轉而購買另一家AI晶片製造商博通。

泰珀在第一季出售其在超微全部股份，這些股份最初是在2023年第二季建立。他也繼續減持輝達股份，到2023年年中，他持有的Appaloosa股份僅3%。他轉而押注博通。

博通是幫助Meta和Google設計ASIC的公司，除了ASIC業務之外，博通還是領先的網路晶片製造商。也就是說，與輝達和超微相比，博通是一家業務更加多元化的晶片製造商。這或許就是泰珀在第一季少量入股該公司的原因，因為博通是AI晶片領域的領先競爭對手，同時其VMWare業務也為公司提供了一定的保護。

儘管如此，博通的股價仍然昂貴。其預期本益比接近40倍。這與輝達的估值相當，略低於超微。如果ASIC設計隨著時間的推移在資料中心佔據更多市場份額，該公司的上漲空間可能會更大。考慮到ASIC相對於GPU的潛在效率提升，從長遠來看，這似乎很有可能實現。

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