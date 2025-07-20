全球巧克力市場逐步轉型 聚焦時代新趨勢

美味的可可與巧克力市場正迎來結構性轉型。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美味的可可與巧克力市場正迎來結構性轉型。根據市調機構MarketandMarket報告預測，其全球市值規模預估將從2025年的236.9億美元（約新台幣6962億元）擴大至2030年的282.4億美元（約新台幣8299億元），年均複合成長率（CAGR）3.6%。消費者對於健康、永續與綠色供應鏈的關注，正逐步改變整體市場版圖的發展方向。

目前全球巧克力市場需求端變化明顯，功能性與精品化產品已經成為新寵。報告察覺，消費者逐漸偏好高可可含量、低糖、富含抗氧化物的黑巧克力產品，帶動黑巧克力成為成長最快的類別。此外，由於西非去年遭遇乾旱與病蟲害，導致可可價格創下46年新高，引發相關業者致力於推動原料供應鏈透明，朝著永續經營的方向發展。

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在製程與通路方面，現在不少品牌業者已普遍導入自動化與數位供應鏈管理，包括採用區塊溯源、AI需求預測系統與生產碳排追蹤工具。包裝材料也轉向可回收與可生物降解設計，且明確標注營養補充成分，吸引都會健康型消費者。電商與直營通路發展則使得利基型品牌得以快速拓展市場，尤其在北美、亞太等區域效果明顯。

報告也點出，就區域市場而言，北美仍為全球巧克力主力消費地區，東南亞、中東等地則在中產階級規模成長、線上通路滲透率提升之下，成為巧克力消費的新興市場。儘管目前市場仍然存在諸多挑戰，但具備健康、永續與供應鏈透明優勢的品牌，未來5年可望在全球市場取得更多利基，帶動可可與巧克力市場持續溫和增長。

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