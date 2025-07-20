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北京不救！中國房市反彈無望 投資人徹底切割房產股

2025/07/20 17:19

中國房地產股今年無望反彈。（彭博資料照）中國房地產股今年無望反彈。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，由於北京當局不願推出大規模刺激措施，加深了投資人對這個行業的悲觀情緒，並認為中國房地產股今年反彈無望。

中國國家主席習近平7月15日召開中央城市工作會議， 但未公布任何重鎮房地產行業的具體措施，一個衡量中國房地產開發商股價的指數，上週跌幅創下4個月以來最大。摩根士丹利表示，中國第3季房地產銷售可能持續疲軟。

中國房地產行業持續４年低迷， 6 月70大城市的新屋價加速下跌，主要開發商公布的上半年獲利表現平平，這使得投資人將希望寄託在北京當局的支持上，希望藉此扭轉局面，有關刺激計畫的猜測，推動開發商股價在 7 月初創下5個月來最大單日漲幅。

北京資產管理公司華興資本總裁孫建波表示：「自2014年以來，我就沒再碰過房地產股，因為所有的住房需求都已經得到滿足，政策可以大大舒緩房地產市場的低迷，但不會給它復甦的機會。」

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）的房地產股指數今年已下跌近9%，遠低於恆生中國企業指數23%的漲幅。7月10日該指數上漲8.5%，創今年2月以來的最大單日漲幅，因市場臆測，北京當局將在中央城市工作會議上推出支持措施。但習近平在會議上並未宣布大規模刺激措施，而是主張採取更審慎的城市規劃和升級改造方式。

傑富瑞（Jefferies）香港分公司中國金融和房地產研究主管陳姝瑾表示：「公布溫和的政策不會有太大幫助，你會看到一些市場臆測或謠言，它們可能會引發股市短暫上漲，但之後你會發現它們大多只是噪音。」

由於這種預期的低迷，許多投資人正在徹底撤離房地產行業。《彭博》彙編的數據顯示，在20家追蹤中國最大建商萬科的券商中，有6家已停止更新有關該公司的研究報告。總部位於深圳的萬科本月稍早表示，2025年上半年的虧損可能達到16.7億美元（新台幣491億元）。

中國另一建商保利控股表示，受市場波動及結轉項目獲利能力下降影響，上半年初步淨利下降63%。綠地控股也說，上半年初步淨虧損30億元人民幣至35億元人民幣（新台幣123億元至143億元）。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，「從根本上說，這不是一個值得持有的行業，與10年前相比，房地產行業如今在中國經濟中的地位已大不相同，重要性也大大降低。」

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