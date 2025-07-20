韓國年輕人躺平變「袋鼠族」在家吃白飯 逼得父母無法退休

愈來愈多的南韓年輕人不僅成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」 ，這讓老一輩的人無法退休，還要肩負起撫養成年子女的重擔。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕愈來愈多的南韓年輕人不僅成為躺平族，而且還變成住在家裡靠父母養的「袋鼠族」 ，這讓老一輩的人無法退休，還要肩負起撫養成年子女的重擔。

根據首爾研究所的報告，在1981年至1986年出生的韓國人中，32%的人仍與父母同住。他們屬於日益壯大的「袋鼠族」，為了經濟保障，他們仍然留在父母的「口袋裡」。

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越來越多的年輕人不進入職場工作，對老一輩產生了嚴重影響，導致長者們無法退休，因為他們要肩負起撫養成年子女和父母的重擔。

自從廚俱生意悄悄倒閉後，盧在雄（音譯，Roh Jae-woong）近兩年來一直和父母住在一起，做著兼職。儘管他對未來感到焦慮，尤其是在購房和結婚方面，但他仍然不願意付出努力來解決這些問題。他並非當前社會上唯一的一個。

30歲的盧在雄說道：「我日常生活中沒有感到太多不便」； 「我通常在家吃飯，很少出門，所以我並不覺得有強烈的賺錢需求。」

盧在雄是韓國勞動力市場上快速增長的退出勞動力市場的年輕人之一，這對韓國日益減少和老齡化的人口構成重大挑戰。 6月份，共有69萬名20多歲和30多歲的人表示他們暫時停止了工作，佔該年齡層的5.5%。

專家警告稱，日益壯大的年輕、經濟不活躍的群體可能會阻礙老一代人的發展，嚴重影響他們的開支、購買力和退休時間表。

韓國統計局公佈的數據顯示，6月份60歲以上人群的勞動參與率達到49.2%，比上年增長0.7個百分點；而20多歲人群的勞動參與率同期下降了0.5個百分點，為65%。

「袋鼠族」 趨勢在房價較高的大首爾地區更為明顯：比例高達41.1%。 同時，2020年新冠疫情爆發後，20多歲「暫時離開工作崗位」的人數（韓國統計局將其定義為過去一周內因與家務、育兒、教育或疾病無關的原因而未積極尋找工作）急劇增加。

根據 調查研究機構CEOScore對韓國營收百強企業中的67家進行的調查顯示，20多歲員工和高階主管的比例從2022 年的24.8% 下降到2023年的22.7%，2024年進一步下降到 21.0%，兩年內下降了3.8個百分點。 其中一個因素是疫情導致大量工作消失：韓國統計局的數據顯示，2023年，員工人數至少為300人的公司新增職位比2019年減少15.6%。

1990年代中期，日本經濟泡沫破裂後也出現了類似的現象。由於企業大幅裁員以削減成本，許多年輕人成為瞭如今所謂的「迷失的一代」。這群人長期面臨失業和工作不穩定的困境，這反過來又助長了激進意識形態的興起。日本的「迷失的一代」人數高達1700萬，他們仍在努力擺脫那段時期的影響。

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