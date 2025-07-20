2025亞洲技能競賽在台灣 賴總統：讓台灣成為世界繁榮推手

總統賴清德。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕2025亞洲技能競賽就在台灣舉辦，總統賴清德今出席「全國技能競賽」閉幕暨頒獎典禮時強調，人才是國家競爭力的根本，政府持續擴大投資技職教育，栽培多元專業的技術人才，目標就是要全面厚植產業實力，讓各行各業的隱形冠軍都能茁壯，成為台灣的護國群山，讓台灣成為世界繁榮的推手，「讓台灣每前進一步，世界就向前一步」。

賴清德致詞表示，全國技能競賽是我國技能競賽最高殿堂，如武林豪傑齊聚更顯神通，也應證了「行行出狀元、高手在民間」這句話，而台灣堅強的技術實力持續在國際展露頭角，去年法國里昂第47屆國際技能競賽，台灣獲得2金3銀10銅28優勝，總共43面獎牌，世界排名第4名，總統府也以最高規則迎接台灣英雄回國。

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賴清德續指，技職人才是國家創造繁榮的重要支柱，綜觀台灣在國際各項排名，除了是第21大經濟體外，台灣的經濟自由度排名全球第4、世界競爭力排名第6，都要歸功於百工百業的專業技術人才。

賴清德表示，人才是國家競爭力的根本，馬步要扎穩，武功才會高強，因此政府持續擴大投資技職教育，栽培多元專業的技術人才，目標就是要全面厚植產業實力，政府的方向清楚明確，要讓各行各業的隱形冠軍都能茁壯，成為台灣的護國群山，讓台灣成為世界繁榮的推手，「讓台灣每前進一步，世界就向前一步」。

賴清德指出，今年大賽的標語是「我的極限不被定義」，勞動部每年辦理全國技能競賽，讓技職教育向下扎根，讓技職選手的能力與潛力放大再放大，同時讓產業界知道他們要找的人才就在這裡，政府也在今年啟動「青年百億海外圓夢計畫」，支持18歲至30歲的青年出國交流見習、拓展國際視野、追逐自我夢想。此外，2025亞洲技能競賽就在台灣舉辦，支持國手們捍衛主場全力以赴，把最好成績留在台灣。

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