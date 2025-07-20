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巴菲特口中的「史上最大成長產業」！謹慎看待AI

2025/07/20 16:10

股神巴菲特似乎對人工智慧技術投資相當謹慎。（路透）股神巴菲特似乎對人工智慧技術投資相當謹慎。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人工智慧 （AI） 正吸引著眾多投資者，但億萬富翁華倫巴菲特卻並非其中之一。他非常清楚人工智慧提供的成長潛力，但在他看來，這並不是目前最大的成長產業。相反地，他警告投資者，人工智慧將引發大量詐欺行為，使詐騙成為「有史以來最大的成長產業」。

不過，巴菲特還是持有蘋果和亞馬遜等公司的股票，但這些投資並非僅基於其人工智慧潛力，事實上，巴菲特似乎對人工智慧技術相當謹慎。

儘管巴菲特猶豫不決，但他並非忽視AI新興技術的優勢。如果運用得當，人工智慧可以成為一種非凡的工具，在金融、網路安全、自動化和工作效率等領域擁有無數的應用。

巴菲特和他的團隊依然保持著嚴謹的態度。這意味著，他不會追逐投機性的人工智慧股票，而是專注於各行各業能夠利用人工智慧改善現有營運的成熟企業，並利用所得收益來經營業績斐然的資本回報項目。而目前，蘋果似乎符合這項標準。

儘管巴菲特去年全年減持蘋果股票，但蘋果仍然是其最大的持股之一，佔投資組合的24%。作為全球最大的消費科技公司之一，蘋果在忠誠的客戶生態系統的推動下創造了巨額的自由現金流。

到目前為止，蘋果在人工智慧應用方面一直落後。Apple Intelligence的推出實際上相當緩慢，而且一再推遲，這種情況似乎一直持續到2025年。而新宣布的美國關稅帶來的持續貿易中斷更是雪上加霜，導致蘋果的市值在2025年縮水約四分之一。

然而，這種情況可能很快就會改變。蘋果將在2025年下半年推出創紀錄數量的升級產品，其中包括四款新iPhone，以及AirPods、Apple Watch、iPad和MacBook的升級。

此外，蘋果計畫在未來4年內再招募2萬名員工，以增強其研發能力，該公司可能很快就會在人工智慧領域迎頭趕上，從長遠來看，這將產生更多現金流。或許這就是巴菲特繼續持有蘋果大量股份的原因。

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