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華爾街日報：川普本想開除鮑爾 財長3大理由勸退

2025/07/20 14:57

川普（左）一直喊話鮑爾（右）降息，但鮑爾以關稅造成通膨不確定性為由，一直採取謹慎的做法，引起川普不滿。（路透檔案照）川普（左）一直喊話鮑爾（右）降息，但鮑爾以關稅造成通膨不確定性為由，一直採取謹慎的做法，引起川普不滿。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普對聯準會（Fed）主席鮑爾的不滿人盡皆知，外界多次傳出鮑爾可能快要捲舖蓋走人，但川普都自行出面否認傳聞。《華爾街日報》19日獨家指出，川普至今並未真的開除鮑爾，主要是因財政部長貝森特持反對意見。

知情人士透露，貝森特近日私下說服川普不應該試圖在鮑爾任期僅剩10個月之際將他開除，一是可能帶來經濟和市場風險，畢竟目前美國經濟表現良好，市場對川普政策反應正向；二是聯準會官員已暗示今年稍晚有機會降息兩次；三是可能面臨政治和法律障礙，鮑爾可能回提訟，訴訟可能拖到明年春季，亦是鮑爾任期預計結束的時間。

總統身邊的一些顧問承認，即使鮑爾沒有提起法律訴訟，任何開除企圖都可能造成聯準會長時間的領導真空，因為沒有人能保證參院能迅速確認繼任者。根據現行法律，聯準會副主席在主席缺席的情況下履行職責，但現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）由前總統拜登任命，也是鮑爾的盟友。

這些顧問坦言，金融市場和實際障礙阻礙提前讓鮑爾下台的計畫，因為這可能會讓川普陷入雙輸的局面：政府要承擔市場不利反應的成本，卻無法立即影響貨幣政策。

貝森特還勸川普，他已在對聯準會施加影響方面取得巨大進展。聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將於明年1月結束，鮑爾的主席任期則將於明年5月結束，這意味川普明年初就能填補一兩個空缺。

事實上，川普試圖解僱鮑爾的可能性已存在數月，但近日再次進入公眾視野。川普曾多次抱怨聯準會必須降息，以降低聯邦債務支出。白宮一名高階官員16日表示，總統在最近一次會議上向共和黨議員暗示，他可能很快就會開除鮑爾，但當天稍晚，川普又告訴媒體，他不打算這麼做。

此事一度擾亂金融市場，導致許多投資人認為，試圖因政策爭議而更換聯準會官員，可能會逐漸削弱聯準會獨立性，或在必要時採取不受歡迎措施來維持低通膨的權威。

《華爾街日報》先前報導，川普一直在考慮9月前宣布接替鮑爾的人選。此舉不僅可以滿足川普更迅速影響利率決策的願望，又不會因為試圖開除鮑爾而引發潛在混亂。貝森特也說，川普口袋中已有很多優秀候選人。

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