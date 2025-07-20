技能帶動產業技術創新 勞長盼提升薪資與保障

勞動部長洪申翰（左5）今出席「全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮」時表示，勞動部有責任協助人才獲得更好的薪資待遇，以及更有保障的勞動條件。（勞動部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕勞動部長洪申翰今出席「全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮」時表示，正因深刻理解到技能人才帶動產業、技術跟人才創新的助力，勞動部有責任協助人才獲得更好的薪資待遇、更有保障的勞動條件，這也是對技能價值的具體體現。

洪申翰致詞表示，全國技能競賽向來是年輕人展現技術的舞台，在場所有選手們經過千錘百鍊，才能過關斬將來到這裡，專注神情與強大氣場就是職人的精神。

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洪申翰續說，經過3天激烈的競賽，將針對各職類選出最後奪牌的選手，很榮幸在此頒獎，是沾各位的光。無論是否奪牌，來參賽的選手都是贏家，這場競賽不會是終點，凡是盡心投入技能，就不會是輸家。選手對技能的投入，必然會在未來的人生與職涯中發光發熱，甚至帶動產業、技術跟人才的創新，為社會創造更大的價值。

洪申翰指出，勞動部每年舉辦全國技能競賽，選拔國手參與各項國際技能賽事，正是希望發掘每一塊璞玉，透過技能將自己越磨越亮，日後投身產業或學界，再繼續培訓更多技職人才，讓專業技能能夠世代傳承與創新。這是勞動部最大的用意。

洪申翰表示，勞動部除了承辦比賽與檢定，也有責任協助技能人才進入職涯時，能夠獲得更好的待遇和勞動條件，正因深刻理解到技能對社會與產業的價值，理當盡力協助拉高人才在職場上的「市場價值」，白話講，就是希望大家進入職場的薪水都能更好，勞動條件都更有保障，這就是對技能價值重視的最實際體現。

洪申翰表示，今年11月將在台北南港展覽館舉辦2025亞洲技能競賽，屆時亞洲各參賽國都會來到台灣，和台灣的國手們同場競技，勞動部很有信心國內選手會再一次地成為國際舞台焦點，也誠摯地邀請民眾到場為國手歡呼，「讓我們在自己的家鄉，贏得國際的榮耀與尊重，向世界展現台灣的技能實力」。

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