Costco掰了百事可樂！美食廣場開始改用可口可樂

Costco的所有美食廣場都將提供可口可樂產品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多 （Costco） 已開始將美食廣場的飲料從百事可樂換成可口可樂。可口可樂公司在給美國福斯商業新聞（FOX Business ）的聲明中表示， Costco美食廣場的這項變更「從7月初開始在所有Costco倉庫推廣」。

Costco的所有美食廣場都將提供可口可樂產品。儘管如此，這對Costco美食廣場來說還是個重大改變，因為美食廣場自2013年以來就一直提供百事可樂產品。

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可口可樂向FOX Business表示： Costco內部人士和可口可樂粉絲們都對這次轉型興奮不已，轉型將覆蓋14個國家的倉庫，讓世界各地的Costco會員能夠再次享用他們最喜愛的可口可樂飲料，以及Costco備受喜愛的美食廣場產品。

最近幾天，一些社群媒體用戶在Reddit上發布Costco美食廣場的照片，照片中其熱門熱狗和汽水組合的標誌上出現了一個可口可樂杯。

據一份新聞稿稱，截至週三，Costco在全球範圍內擁有908 個倉庫，其中625個位於美國。預計到本財年末，該公司在全球的門市數量將達到914家。 COSTCO今年將開設27家門市，門市總數接近1000家。

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