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顧能：2025年全球IT資本支出 AI資料中心成最強引擎

2025/07/20 13:55

顧能預估，AI資料中心的建置需求，將成為2025年全球企業資本支出成長的最強引擎。示意圖。（資料照）顧能預估，AI資料中心的建置需求，將成為2025年全球企業資本支出成長的最強引擎。示意圖。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際市調機構顧能（Gartner）最新報告指出，全球企業面臨地緣政治與經濟雙重壓力，今年以來普遍出現「不確定性暫停（uncertainty pause）」，影響新的資本支出計畫，不過，預估2025年全球IT支出規模仍上看5.43兆美元（約新台幣159.58兆元）、年增7.9%；其中，在生成式AI（GenAI）相關基礎建設帶動之下，資料中心系統支出可望年增42.4%，成為推升整體IT市場的最強動能。

顧能觀察，企業年度資本支出進度雖然受到影響，但是生成式AI帶動的數位轉型仍持續推進，相關基礎設施的投入金額不減反增。2025年全球資料中心系統支出預估將達4748.83億美元（約新台幣13.9兆元），年增幅度較2024年上升2.1個百分點，達到42.4%，主要動能來自於AI伺服器的爆發式需求，預期至2027年，此區塊的資本支出規模將是傳統伺服器的3倍。

顧能針對北美與西歐年營收達5億美元（約新台幣146.94億元）以上的企業，共計252位高階主管所做的調查，62%受訪者認為AI將是未來10年企業競爭關鍵，64%企業願意為了強化競爭力而投入技術與業務變革。顧能也察覺，儘管61%企業認為今年開局優於去年同期，但僅24%預期能達成全年營運目標，反映高階決策者在景氣未明之下，持續抱持保守態度。

顧能指出，目前資本支出的「不確定性暫停」情形並非企業刪減預算，而是將已編列預算延後執行。企業最擔憂的風險依序為經濟（41%）與地緣政治（32%）衝擊，至於來自顧客、法規與競爭壓力，則被視為相對可控。從供應鏈角度來看，硬體與基礎建設領域的影響程度較大，至於雲端、託管服務等持續性的資本支出則相對穩定。

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