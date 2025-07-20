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產能過剩害慘自己！中國前4大鋼企獲利竟不如日本製鐵1家

2025/07/20 13:59

中國最賺錢的前4家上市鋼鐵公司的利潤總和，竟然還不及日本製鐵1家的獲利。（示意圖，彭博）中國最賺錢的前4家上市鋼鐵公司的利潤總和，竟然還不及日本製鐵1家的獲利。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企因「內捲」大打價格戰，壓縮利潤，許多車企面臨生存挑戰，現在連「鋼鐵業」內捲困境也浮上檯面。中國媒體報導指出，中國最賺錢的前4家上市鋼鐵公司的利潤總和，竟然還不及日本鋼鐵巨頭-日本製鐵1家的獲利。

據中媒《第一財經》報導，近日，剛完成收購美國鋼鐵的日本製鐵CEO橋本英二在接受媒體採訪時提到，中國鋼企的利潤只有日本製鐵的幾分之一，並稱「由於中國的低價攻勢，鋼鐵製造商目前正處於非常困難的境地」。

第一財經記者查閱了中日主要鋼鐵企業2024年的財務報告，發現日本製鐵在去年一年的淨利為3502億日圓（約新台幣684億元）。而2024年中國最賺錢的前五名上市鋼鐵企業，淨利分別為寶鋼的人民幣73.62億元（以下同，約新台幣299億元），中信特鋼的51.26億元（約新台幣208億元），南鋼的22.61億元（約新台幣92億元），華菱鋼鐵的20.32億元（約新台幣83億元），久立特的14.9億元（約新台幣61億元）。這意味著，中國前四家最賺錢的上市鋼企2024年的淨利總和，不敵日本製鐵一家。

報導指出，記者也發現，2021年寶鋼曾是全球最獲利的鋼企，當時淨利高達236.32億人民幣（約新台幣961億元），但最近幾年，寶鋼還是中國最賺錢的鋼企，利潤卻逐年下滑，2024年的淨利只有日本製鐵的4成。日本製鐵則從2018年虧損的泥淖中爬出，不僅利潤恢復成長，也收購了美國鋼鐵，目標是10年後成為「全球第一」。

中日鋼鐵企業競爭格局變化的背後，是中國國內鋼鐵業結構性過剩，集中度難提升，以及技術水準不斷提高交織的現實。不過，中國一些鋼廠和相關監管部門，已在為真正競爭力的提高做出改變。

日本製鐵和韓國浦項製鐵都已佔據了絕對大的市占率，而中國的前十大鋼鐵企業在2024年的集中度只有40%，可以說目前的中國市場已經到了充分內捲的階段，大多數鋼廠還是在同質化競爭，以前是建築鋼材同質化，現在連鋼板也快要殺成紅海了。

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