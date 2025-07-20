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預售屋降冰點》前5月全台預售屋銷售額不到4千億 年減逾65％

2025/07/20 12:18

今年前5月全台預售屋銷售金額相較去年同期大減65.64%。（記者徐義平攝）今年前5月全台預售屋銷售金額相較去年同期大減65.64%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前5月全台預售屋銷售金額相較去年同期大減65.64%，6都加新竹縣市則以中、南部等3都銷售額衰退較明顯，減幅75%上下，尤其去年前5月台中、台南與高雄等3都預售屋合計銷售額逾4300億元，今年前5月僅累積1千億餘元，相當於1年減少銷售金額逾3千億元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，去年5、6月為預售屋買氣最熱時間點，今年在央行打房壓力、房貸排撥不易與美國關稅戰等各項衝擊，買氣萎縮實屬正常。尤其中南部預售屋買氣從天上回到人間，甚至進入冷靜期。

根據內政部實價網最新資訊，今年前5月、全台預售屋揭露的銷售金額不到4千億元、約3937億元，相較去年同期破1兆元、約1.14兆元，1年少掉將近7500億元的銷售額，尤其去年前5月光是台中、台南與高雄等3都累積銷售額便超過4300億元，比今年前5月全台的銷售額還要多。

進一步觀察6都加新竹縣市今年前5月預售屋揭露銷售額，南2都的預售屋買氣則相當低迷，前5月均低於260億元。對比去年同期，今年前5月桃園市、台中市、台南市以及高雄市等4都預售屋銷售額年減幅均為7成起跳、新竹縣市年減幅超過65%，新北市年減幅則逾56%。

南二都前5月預售屋銷售額均低於260億元

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，今年川普上台引領的台積電擴大投資美廠、對等關稅、台幣強升等殃及國內各產業的措施不斷，以及中東軍事衝突等國內外政經因素，都使民眾對於經濟前景看法轉趨保守。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年上半年是房市景氣高峰，預售屋是用搶的，不過去年第3季央行控管房貸，買氣快速退場，而過去3年預售屋累積賣掉超過5兆元，未來還需要很多房貸資金才能夠順利交屋，需觀察新青安上路後賣完的建案，後續可能還需觀察是否能取得房貸資金順利交屋。

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