台股連4紅、短多力道有撐 特斯拉、Google、Intel財報出爐成焦點

台股連四紅、短多力道有撐，特斯拉、Google、Intel財報出爐成焦點。（圖擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週大漲逾600點，週線拉出連4紅，外資週買超超過600億元、投信買超也超過200億元，法人認為，近期台股投資情緒隨著美股持續創高、美國對中國晶片管制鬆綁、晶圓龍頭大廠指標股財報亮眼等，技術面明顯轉強，有望維持短期多頭力道，而美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉、Google、Intel等財報與展望將成為市場觀察重點。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，晶圓龍頭大廠第二季獲利創新高的表現振奮市場情緒，每股稅後盈餘（EPS）15.36元，上半年每股EPS29.3元，為歷年同期最佳；不過，她也提醒，由於台灣關稅數據尚未出爐，仍為干擾投資情緒的變數之一，此時大型標竿股因為具有財務體質佳、議價能力較強的優勢，可優先布局，再者，隨著時間將進入除權息旺季，且第三季景氣可能進入下行階段，可留意具有殖利率保護、相對具優勢個股。

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元大投顧則指出，依技術線型解讀，大盤自4月9日於1萬7306點落底反彈至今，指數沿路過關斬將，早就已經站上所有均線，呈現多頭架構，同時也順利進入年初套牢區，挑戰今年高點23943點，由於解套與獲利雙重賣壓勢必顯現，因此反映在K線圖上，即易造成高檔震盪區間來回，短線可以5日均線做為強弱研判依據，台股回歸基本面，市場焦點集中季報，操作可逢低布局具有展望的公司。

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