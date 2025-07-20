國防經濟共構 經濟部AERO輔導計畫劍指3目標

經濟部啟動「國防航太產業AERO輔導計畫」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部啟動「國防航太產業AERO輔導計畫」，計畫目標有三，包括建立國防航太產業的系統整合供應鏈、建構關鍵技術能量，以及建置符合國際與軍方認證的品保體系。

經濟部表示，五大信賴產業的軍工產業願景是「以國防支援經濟、以經濟建構國防」，除延續我國高教機自製的供應鏈能量基礎外，亦要推動國內業者投入軍/民機系統整合及關鍵技術（Advanced Technology）、建置軍用/民用航太供應鏈體系（Establish Supply-Chain）、建置航太品保認證系統（ReliableQuality System），以及開拓軍/民用市場與商機媒合（Order andOpportunity），帶動國內朝向軍民整合的軍工產業發展。

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此外，同時配合「國防科技產業發展審議會」政策指導，協助國內開發符合台灣軍事戰略需求與產業優勢的技術與產品，補足航太產業技術缺口，並打造自主供應鏈體系，確保產業結構升級，達成擴大經濟產能及創造高附加價值產業的目標，以促進國內籌建航太關鍵技術能量。

該計畫主要推動目標有三大項目，一是建立軍/民機結構、發動機、航電及內裝的系統整合供應鏈，鏈結國內航太產業，強化國防航太產業供應鏈體糸。

二是建立軍/民用航太結構、發動機、航電及內裝等領域關鍵技術及產品能量，透過以軍帶民等方式，籌建軍民通用關鍵核心技術能量。

三是建立符合軍方產品認證規格的品保體系，以及國際航太品質系統、特殊製程認證及產品驗證。

補助資格方面，可由單一企業或多家企業聯合提出申請，不得為中資企業，專案主導業者應是軍/民用航太產業生產或製程開發的角色；受理申請截至8月15日止。

計畫範疇有三，一是軍/民用航太系統件、機體結構及內裝等關鍵零組件的維修及產製技術開發；二是軍/民用航太推進系統等零組件及模組件維修及產製技術開發；三是軍/民用航電系統之模組、零組件及航太模擬系統的維修及產製技術開發。

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