聚焦AI龍頭企業布局 首檔市值型主動式ETF野村臺灣增強50明掛牌

聚焦AI龍頭企業布局!首檔市值型主動式ETF野村臺灣增強50明日掛牌。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首檔結合市值型主動式ETF，單一持股上限可達30%，野村臺灣增強50主動式ETF基金（00985A）明日掛牌上市!野村投信指出，台灣AI供應鏈強者恆強，具備結構性優勢的科技領導品牌，將是下一波 AI 浪潮的最大受益者，聚焦產業地位穩固的龍頭企業，不僅面對關稅更有餘裕，也更有機會在AI賽道上成為贏家，7月正是布局市值型主動式ETF良機。

野村投信表示，AI相關需求大，帶動出口成長，仍是盤面亮點，隨著美股持創新高，生成式AI席捲全球，輝達（Nvidia）7/9衝破4兆美元大關，市場投資氣氛佳，台股下半年動能不墜，若短線股價因關稅政策而震盪回檔，反倒提供長線投資人布局良機；野村投信更指出，00985A 雖以富時臺灣 50 為基礎，但並不侷限於原始指數成分股，而是將選股範圍擴大至台股市值前150大，不只追求權值股，也希望在好公司還沒被指數納入前就提前布局、參與成長。

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野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，隨美國對各國對等關稅即將塵埃落定，加上大而美減稅法案順利通過，整體投資環境逐漸明朗，企業接單能見度與營收展望也因此更加清晰，投資氣氛也正逐步回溫，短線上隨著財報季將至，無論好股壞股，短線股價都可能受匯損拖累回落，惟投資人應持續聚焦趨勢題材，優先布局技術領先、具全球布局優勢的龍頭企業，才能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。

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