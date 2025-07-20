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台積電法說助攻 含「積」量高ETF0050、006208股價大漲

2025/07/20 10:49

台積電狂飆 含「積」量高ETF0050、006208股價大漲。（擷取自奇摩股市）台積電狂飆 含「積」量高ETF0050、006208股價大漲。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於晶圓龍頭廠台積電（2330）法說帶來好消息，台股週五在權值股領軍之下，終場收在23383.13點，大盤來到2月底以來高點、週線連4紅，而市值型ETF也跟著受惠，其中，含「積」量高的元大台灣50（0050）上週五收盤價51.45元、創分割後新高，富邦台50（006208）也來到119.25元。

目前國內有數檔ETF台積電持股占比超過五成，包括富邦科技（0052）、富邦台50、元大台灣50、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、富邦公司治理（00692）、元大電子（0053），法人建議，如果投資人買不起一張台積電，也不想買零股，不妨透過ETF來持有台積電，一樣可以達到同樣效果。

舉例來說，0050自4月7日台股低點以來，漲幅超過28%，對比同期間主要高股息ETF 10%至15%報酬率，高出近一倍。

元大投顧日前最新報告表示，台積電第二季獲利優於預期，上修今年營收成長率至三成，給予台積電「買進」評等，目標價更由1190上調至1380元，估計今年每股稅後盈餘（EPS）為58.2元。

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