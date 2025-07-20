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中國外送「零元購」搶客掀亂象 3大外送平台被約談

2025/07/20 12:02

中國外送平台為爭奪外賣市場份額，大打「零元購」價格戰，引發市場多重亂象。示意圖。（歐新社）中國外送平台為爭奪外賣市場份額，大打「零元購」價格戰，引發市場多重亂象。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國外送平台為爭奪外賣市場份額，大打「零元購」價格戰，引發市場多重亂象。眼見事態愈發嚴重，中國官方出面制止，近日約談3大外送平台，要求業者規範促銷行為、理性參與競爭。

綜合媒體報導，為爭奪外賣市場份額，中國多家外送平台向消費者推出極端的優惠活動，包括透過骨折價、零元購等方式，鼓勵消費者多使用自家外送平台。

但這卻造成了不少亂象，像是平台間推出的大額補貼，正嚴重侵蝕商家的利潤，同時激增的訂單量也帶來了人員調配與備貨的巨大營運壓力，有商家錢沒多賺還被迫參與補貼陷入虧損；外送員必須配合加班跑單，怨聲載道，更有外送員因為超時還沒拿到飲料，和店員爆發肢體衝突；還有用戶不耐久候，或是線上點了單沒能來取，多家飲料店出現「零元購」大量棄單，造成食物浪費，嚴重拉低消費體驗，引發輿論批評。

鑑於外送平台大打「零元購」價格戰，市場亂象頻傳，多家餐飲行業協會近日紛紛發聲，呼籲平台規範低價補貼競爭，維護市場公平秩序，並保障商家合理的利潤空間。

眼見事態愈發嚴重，中國官方也出面制止，18日約談餓了麼、美團、京東3大外送平台，要求業者規範促銷行為、理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外送員和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

報導指出，3大外送平台被約談後，目前仍還在發放優惠券，但補貼力度已明顯收斂，「零元購」的好康幾乎消聲匿跡。

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