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美國又有女企業家犯罪！ CaaStle創辦人涉詐財88億元

2025/07/20 10:42

美國時尚新創公司CaaStle的創辦人亨西克，因詐取3億美元投資面臨訴訟。（美聯社）美國時尚新創公司CaaStle的創辦人亨西克，因詐取3億美元投資面臨訴訟。（美聯社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國過去曾發生血液檢測新創公司Theranos的女創辦人福爾摩斯（Elizabeth Holmes）造假，被判刑逾11年；女企業家賈維斯（Charlie Javice）則以詐欺方式騙取摩根大通買下她所設立的公司，最高可判刑30年，沒想到如今又有女強人犯法，時尚新創公司CaaStle的創辦人亨西克（Christine Hunsicker），因詐取3億美元（約新台幣88億元）投資面臨訴訟。

《ABC》報導，CaaStle是專門為消費者提供服裝租賃服務的公司，過去曾宣稱和Ralph Lauren、Ann Taylor、Banana Republic等各大服飾品牌合作，現年48歲的亨西克一度以其獨特的創業角度備受讚譽。

不過，紐約南區聯邦檢察官表示，亨西克向投資人提供了造假的財報，其中包括謊稱手上有數億美元現金、未來預測收入達數億美元等等，但CaaStle實際上已面臨倒閉。

檢方指出，CaaStle董事會後來解除亨西克的董事長職務，並且禁止她招攬投資，不過她仍然繼續詐騙投資人並試圖籌措新資金，最終亨西克在今年4月離開公司，CaaStle則於6月依照破產法第7章申請破產保護。

亨西克本月18日已到案說明，她目前面臨1項電信詐欺罪、2項證券詐欺罪和1項洗錢罪，每項最高都可判刑20年；亨西克同時還被指控1項向金融機構提供虛假說明，最高可判處30年刑期，另有1項竊用身分罪可判刑2年。

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