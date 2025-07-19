不敵台積電、三星 英特爾全美將再砍逾5500人

英特爾全美將再裁員逾5500人。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕英特爾在美國加緊進行大規模裁員行動。根據近期其提交的「員工整頓及再培訓通知」（WARN）文件，英特爾準備在美國各地裁員逾5500人，裁減人力主要集中在加州、亞利桑那州與奧勒岡州。

美國科技媒體《Wccftech》19日報導，英特爾在持續面臨困境之際，計畫在美國大舉裁員。

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報導指出，晶片製造業正處於產業巨頭激烈競爭的態勢，在生產規模、可靠性與技術發展上皆進展快速。然而英特爾因晶片製造技術延宕，而使其在人工智慧（AI）晶片與代工服務上落後。

台積電與三星憑藉其生產3奈米先進晶片的實力，處於業界領先地位。但英特爾因一再推遲產品發表，而使其在消費級與企業級市場表現未達預期。英特爾的AI策略也未能跟上原始性能與生態系統發展的步伐，而使輝達主導AI晶片市場。

英特爾無法透過晶片製程的升級，來靈活適應不斷變化的市場趨勢，導致該公司2025年第1季淨收入虧損8.87億美元，產品收入年減3%。面對近期的挑戰，該公司執行長陳立武在4月財報上宣布計畫改變營運方式，以消除組織複雜性。隨後英特爾展開裁員，並透露將進行更多裁員行動。

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