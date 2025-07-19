台灣也一樣？美前官員揭韓國關稅「低消」15％起跳

美國前官員表示，川普想解決貿易逆差問題，因此韓國再怎麼努力，也難逃雙位數稅率。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7日公布首波對等關稅稅率名單，日韓皆面臨25%關稅，曾在川普第一任期參與美韓貿易談判的前美國官員表示，川普想解決貿易逆差問題，因此韓國再怎麼努力，也難逃雙位數稅率，若美韓成功達成協議，韓國稅率可能落在15~18%之間。他還說，川普並不重視與他國的「整體關係」，這正是川普在關稅問題上對韓國與他國一視同仁的原因。

綜合韓媒報導，前美國貿易代表署（USTR）助理日韓APEC代表比曼（Michael Beeman），17日在韓美經濟研究所（KEI）公開的Podcast節目表示，「我認為韓國和日本也屬於同一類……，在達成某種協議之下，可以擺脫最高關稅的威脅」。

請繼續往下閱讀...

他強調，川普想從根本上解決慢性貿易逆差問題，並將其作為自己的經濟遺產，因此韓國再怎麼努力也難逃兩位數的關稅稅率，並稱「我認為，若美韓達成一項川普總統認為是成功的協議，那麼韓國適用的關稅很可能會落在15%到18%左右」。

他聲稱，日本、歐盟（EU）與韓國處境相同，並預測平均關稅很可能設定在10%至20%之間的某個數值。

不過，他提及，「這只是平均稅率，韓國在汽車、鋼鐵以及其他品項關稅方面，可能會取得某些條件的緩解，即使如此，仍將面臨相當高的關稅」。

比曼說，川普最終目標是重新設定美國與全世界進行貿易的條件，而條件就是相當高的關稅。他指出，川普對待貿易的方式是零和博弈，「意味著全世界付出，美國接受」。

比曼認為，除了貿易以外，川普並不重視與他國的「整體關係」，這正是川普在關稅問題上對韓國與他國一視同仁的原因。

他預測，「某些國家」有可能在品類關稅的特定層面獲得減免，如果能爭取到，就可以較對美出口同類產品的其他國家獲得一定優勢。但他警告稱，若想獲得特定品類關稅減免，「必須付出極高的代價」。

比曼以汽車產業為例稱，韓國可以實施對美出口的自願出口限制（VER），以在美生產汽車、出口韓國，換取美國減免關稅的方式，以此來說服美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法