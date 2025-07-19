晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣也一樣？美前官員揭韓國關稅「低消」15％起跳

2025/07/19 22:35

美國前官員表示，川普想解決貿易逆差問題，因此韓國再怎麼努力，也難逃雙位數稅率。（路透）美國前官員表示，川普想解決貿易逆差問題，因此韓國再怎麼努力，也難逃雙位數稅率。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7日公布首波對等關稅稅率名單，日韓皆面臨25%關稅，曾在川普第一任期參與美韓貿易談判的前美國官員表示，川普想解決貿易逆差問題，因此韓國再怎麼努力，也難逃雙位數稅率，若美韓成功達成協議，韓國稅率可能落在15~18%之間。他還說，川普並不重視與他國的「整體關係」，這正是川普在關稅問題上對韓國與他國一視同仁的原因。

綜合韓媒報導，前美國貿易代表署（USTR）助理日韓APEC代表比曼（Michael Beeman），17日在韓美經濟研究所（KEI）公開的Podcast節目表示，「我認為韓國和日本也屬於同一類……，在達成某種協議之下，可以擺脫最高關稅的威脅」。

他強調，川普想從根本上解決慢性貿易逆差問題，並將其作為自己的經濟遺產，因此韓國再怎麼努力也難逃兩位數的關稅稅率，並稱「我認為，若美韓達成一項川普總統認為是成功的協議，那麼韓國適用的關稅很可能會落在15%到18%左右」。

他聲稱，日本、歐盟（EU）與韓國處境相同，並預測平均關稅很可能設定在10%至20%之間的某個數值。

不過，他提及，「這只是平均稅率，韓國在汽車、鋼鐵以及其他品項關稅方面，可能會取得某些條件的緩解，即使如此，仍將面臨相當高的關稅」。

比曼說，川普最終目標是重新設定美國與全世界進行貿易的條件，而條件就是相當高的關稅。他指出，川普對待貿易的方式是零和博弈，「意味著全世界付出，美國接受」。

比曼認為，除了貿易以外，川普並不重視與他國的「整體關係」，這正是川普在關稅問題上對韓國與他國一視同仁的原因。

他預測，「某些國家」有可能在品類關稅的特定層面獲得減免，如果能爭取到，就可以較對美出口同類產品的其他國家獲得一定優勢。但他警告稱，若想獲得特定品類關稅減免，「必須付出極高的代價」。

比曼以汽車產業為例稱，韓國可以實施對美出口的自願出口限制（VER），以在美生產汽車、出口韓國，換取美國減免關稅的方式，以此來說服美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財