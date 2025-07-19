美恢復輝達對中銷售 國會議員批促制定新出口規則

在美國川普政府放寬輝達和超微對中國晶片銷售後，美國眾議員對此抨擊，呼籲制定一套新規則來因應對中國的銷售。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕就在美國川普政府放寬輝達和超微對中國晶片銷售後，美國眾議員對此抨擊，呼籲制定一套新規則來因應對中國的銷售。

日前美國政府解除對中國企業出口超微的Instinct MI308和輝達H20人工智慧處理器的禁令，令這兩大晶片公司及其中國客戶和投資者感到欣慰。然而，眾議院中國事務委員會主席共和黨約翰·穆勒納爾已向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發出正式信函，批評放寬對中國晶片銷售。

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穆勒納爾要求就行政部門的這一決定和未來行動舉行簡報會。其中有一點耐人尋味，他並沒有呼籲再次禁止上述GPU，而是呼籲制定一套新的規則。

約翰·穆勒納爾 （John Moolenaar） 代表專家小組簽署的信函寫道，「我完全同意，這就是為什麼我強烈支持政府禁止（向中國實體）銷售 H20 晶片，我們絕不能讓美國公司將這些重要的人工智慧 （AI） 資產出售給中國實體」。H20晶片的性能遠遠優於華為等中國晶片製造商目前生產的任何產品，尤其是在高頻寬記憶體方面。

輝達針對AI應用的H20 HGX GPU 是為回應美國政府在 2023年底禁止向中國企業出口更強大的H100和H800 GPU 而開發的。雖然H100的AI資料格式速度可以比精簡版H20 HGX快3.3到6.69倍，但H20 HGX在中國獲得了巨大成功，不僅因為它的性能優於絕大多數國內可以量產的AI處理器，還因為中國公司更喜歡使用輝達的CUDA平台，因為它遠遠超過中國公司所能提供的所有產品。

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