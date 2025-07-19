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8萬張門票秒殺！台灣精品今年再冠名贊助中職明星賽

2025/07/19 21:34

中職明星賽開幕首日由貿協董事長黃志芳化身電玩角色、球衣還有任天堂無敵星星加持開球，一記直球火速進入捕手臺灣隊長陳傑憲手中，全場歡呼聲破表。（貿協提供）中職明星賽開幕首日由貿協董事長黃志芳化身電玩角色、球衣還有任天堂無敵星星加持開球，一記直球火速進入捕手臺灣隊長陳傑憲手中，全場歡呼聲破表。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會執行的「台灣精品」計畫連續4年冠名贊助中華職棒明星對抗賽，貿協今年邀集11家榮獲台灣精品獎的企業共同參與，結合科技、設計與公益元素，打造棒球盛會，展現對台灣運動產業發展的長期支持。

「台灣精品」積極推動我國運動健身產業發展，透過持續於國內及國際間運動賽事活動推廣臺灣產業優質形象，及各類多元活動宣傳臺灣創新產品，進一步向展示台灣運動產業的卓越實力。

外貿協會董事長黃志芳去年首次前進大巨蛋，去年有超過6萬人進場，創下明星賽最多人紀錄，台灣精品冠名具效果於賽事首日代表台灣精品開球，社群媒體宣傳獲粉絲正面回應，3天破20萬次點閱。由於去年活動的成功，今年8萬張票於1小時內秒殺，一位難求，台灣精品冠名效益再創新高。

貿協指出，本屆活動焦點為台灣精品吉祥物福熊發起的全球串聯公益行動「Give me five！A better life.」。福熊與球迷熱情擊掌，每一掌都代表一份關懷。活動達標後，獲獎企業亞泰半導體響應捐贈善款，展現臺灣企業實踐CSR的溫度與深度，讓這份溫暖從球場延伸至社會的每個角落。

台灣精品也設置體驗專區，攤位將邀請統一獅隊長陳傑憲、台鋼雄鷹王柏玄、富邦悍將戴培峰等明星球員，與人氣啦啦隊女孩中信兄弟君白、樂天桃猿穎樂、味全龍Yuri輪番至台灣精品展位為活動應援。

台灣精品將於2026年4月參加「德國國際健身與康體博覽會（FIBO）」，持續推廣台灣運動健身產業及創新產品的國際能見度。

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