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8月1日前變數多！川普正打微妙「雙重關稅」牌

2025/07/19 20:01

美國總統川普正根據兩項不同的法律授權，徵收兩套不同的重疊關稅。（示意圖，法新社）美國總統川普正根據兩項不同的法律授權，徵收兩套不同的重疊關稅。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統除了向世界各國領導人發出大膽關稅信件外，但這並非貿易戰略的全部，他還在製定更微妙的關稅策略，也就是打出「雙重關稅」牌。

川普準備在兩週內對特定產業徵收關稅，同時對各國徵收關稅，並加大力度透過懲罰海外採購來重塑美國在全球貿易體系中的地位。據知情人士透露，川普政府官員可能會在8月1日生效前幾天公佈其計劃對銅徵收50%關稅的細節，屆時美國將對來自100多個國家的產品徵收所謂的互惠稅。

一位知情人士表示，繼銅之後，川普團隊已討論按順序宣布對木材、晶片、關鍵礦產和藥品的貿易決定，但這一方案尚未最終確定，而且可能會發生變化。川普告訴記者，「藥品關稅可能在本月底生效，我們將先從低關稅開始，給製藥公司一年左右的時間進行建設。之後我們將提高關稅。」

這些措施將遵循現有的鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件關稅政策。知情人士透露，一旦全面實施，所有產業關稅將涵蓋一個國家30%至70%的進口產品，其餘大部分產品將受到針對特定國家的關稅影響。

總體而言，川普根據兩項不同的法律授權徵收兩套不同的重疊關稅。

川普在逐國信函中宣布的關稅，這些關稅在貿易界稱為IEEPA關稅，即《國際緊急經濟權力法案》。

然後是針對各種產品（例如藥品）徵收的關稅。這些關稅被稱為232條款關稅，以1962年貿易法的一部分命名。這些關稅不像IEEPA關稅那麼全面，但涵蓋很大一部分進口產品。此外，專家表示，它們更有可能經受住法律挑戰。

川普已多次使用第232條款。曾在喬治·W·布希總統任期內擔任美國貿易代表辦公室貿易律師的蒂姆·基勒說道，「我認為，他在第一任期內對這項政策的運用可以說是革命性的」；「在他上任之前，這項政策實際上並沒有得到充分利用。」

徵收這些關稅的第一步是商務部進行調查。在川普之前，上一次此類調查是在2001年。目前，川普已實施兩套232關稅，另有9套正在實施中。這些調查的一個關鍵主題是國家安全，根據法律，第232條關稅應該有助於加強國家安全。

但並非所有人都認為川普的關稅能起到這樣的作用。曾在拜登總統任內擔任美國貿易代表的格雷瑟也指出，例如，船舶和飛機對國家安全至關重要，而對鋼鐵和鋁徵收的232關稅使這些產品的成本更高。

232條款關稅將適用於約30%的進口產品。相比之下，IEEPA關稅將涵蓋70%。這或許會讓232條款關稅看起來規模不大，但格雷瑟強調，規模仍相當可觀。

美國國家對外貿易委員會主席傑克·科爾文表示，徵收全球232關稅也可能對國家安全產生不利影響。

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